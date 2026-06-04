Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum llegan a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico

Llegan a México las bandas de rock alternativo, Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum al Velódromo Olímpico de la CDMX en concierto.
Concierto de Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum que no deberías perderte y del que ya les tenemos los detalles de fecha y boletos para verlos en el Velódromo Olímpico:
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Sede: Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, CDMX
- Hora: 6:30 de la tarde en punto
- Apertura de puertas: 4:50 pm
- Venta General: Viernes 5 de junio desde las 11:00 de la mañana
- Boletera: Funticket
Precios de boletos para el concierto de Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum en el Velódromo Olímpico
El precios de boletos ya con cargos fue revelado, así como el mapa para el concierto de Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum en el Velódromo Olímpico, siendo los siguientes:
- Plus: $2,680
- General A: $1,710
- Grada Lateral: $1,590
- Grada Central: $1,220
- General B: $1,100
Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum juntos en el Velódromo Olímpico
El Velódromo Olímpico será el recinto para recibir a los íconos del rock alternativo y el grunge de los 90´s, Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum juntos en concierto que promete.
Así que ya tienes los detalles para quedarte sin tus boletos para el concierto de Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum en el Velódromo Olímpico.
Recuerda que el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México se ubica en la calle de Radamés Treviño sin número de la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.
La vía fácil para llegar al recinto es por Metro, tomando la Línea 9 y bajando en la estación Velódromo Olímpico.