Llegan a México las bandas de rock alternativo, Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum al Velódromo Olímpico de la CDMX en concierto.

Concierto de Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum que no deberías perderte y del que ya les tenemos los detalles de fecha y boletos para verlos en el Velódromo Olímpico:

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Sede: Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 6:30 de la tarde en punto

Apertura de puertas: 4:50 pm

Venta General: Viernes 5 de junio desde las 11:00 de la mañana

Boletera: Funticket

Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum llegan a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico (Funticket)

Precios de boletos para el concierto de Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum en el Velódromo Olímpico

El precios de boletos ya con cargos fue revelado, así como el mapa para el concierto de Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum en el Velódromo Olímpico, siendo los siguientes:

Plus: $2,680 General A: $1,710 Grada Lateral: $1,590 Grada Central: $1,220 General B: $1,100

Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum llegan a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico (Funticket )

Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum juntos en el Velódromo Olímpico

El Velódromo Olímpico será el recinto para recibir a los íconos del rock alternativo y el grunge de los 90´s, Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum juntos en concierto que promete.

Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum llegan a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico ( 4 Non Blondes )

Así que ya tienes los detalles para quedarte sin tus boletos para el concierto de Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum en el Velódromo Olímpico.

Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum llegan a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico (Soul Asylum)

Recuerda que el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México se ubica en la calle de Radamés Treviño sin número de la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

La vía fácil para llegar al recinto es por Metro, tomando la Línea 9 y bajando en la estación Velódromo Olímpico.