Un juez federal dictaminó que la actriz Blake Lively tiene derecho a que Justin Baldoni cubra sus gastos legales tras una disputa judicial derivada de la película It Ends With Us.

Aunque se le otorgó el reembolso de los honorarios de sus abogados bajo una ley de California que protege a víctimas de acoso, el tribunal rechazó concederle daños y perjuicios adicionales en esta instancia.

Juez ordena a Justin Baldoni pagar los honorarios legales de Blake Lively

Justin Baldoni deberá pagar los honorarios legales de Blake Lively debido a un fallo del juez federal Lewis Liman.

Justin Baldoni (@justinbaldoni / Instagram )

El juez determinó que Blake Lively tiene derecho al reembolso bajo una ley de California diseñada para proteger a las víctimas de acoso sexual de demandas por difamación.

Lewis Liman basó su decisión en la ley Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits Act (Sección 47.1).

Esta ley establece que si una persona es demandada por difamación tras denunciar acoso o agresión sexual, y logra que se desestime dicha demanda, tiene derecho a que se le paguen sus costos legales y honorarios de abogados.

El monto total de los honorarios aún no se ha definido, pero se estima que podría alcanzar decenas de millones de dólares debido a la magnitud del equipo legal de la actriz.

El tribunal determinó que Blake Lively realizó sus quejas de conducta sexual inapropiada contra Baldoni “sin malicia” y de buena fe.

Según el juez Liman, no hubo evidencia que sugiriera una intención maliciosa por parte de Blake Lively al hacer sus declaraciones iniciales.

Dado que la demanda por difamación de 400 millones de dólares presentada originalmente por Baldoni contra Blake Lively fue desestimada, ella calificó legalmente como la parte victoriosa en ese aspecto específico de la batalla legal.

Aunque las partes llegaron a un acuerdo para detener el juicio principal en mayo de 2026, el acuerdo preservó el derecho de Blake Lively a buscar el pago de sus abogados y estipuló que ambas partes aceptarían la decisión final del juez sin posibilidad de apelación.

Aunque Baldoni debe cubrir estos gastos, el juez negó la solicitud de Blake Lively de recibir daños compensatorios o punitivos adicionales en esta etapa, señalando que tales reparaciones requerirían una demanda independiente o una contrademanda formal.

Así respondió las defensas de Justin Baldoni y Blake Lively tras fallo del juez

El equipo legal de Justin Baldoni, encabezado por el abogado Bryan Freedman, respondió al fallo reclamando también una “victoria” y minimizando el alcance de la orden judicial.

Bryan Freedman destacó que, aunque se otorgaron honorarios, el juez negó la solicitud de Blake Lively de obtener daños punitivos y compensatorios.

Calificó la búsqueda de estos daños como una “misión infructuosa” y afirmó que Blake Lively “fracasó” en ese aspecto.

El equipo legal de Baldoni describió los honorarios otorgados como “limitados” y correspondientes a una “sola reclamación” en un caso que duró apenas unos meses.

Freedman recordó que 10 de las 13 reclamaciones originales de Lively fueron desestimadas antes del acuerdo y que ella “no recibió nada” como compensación financiera directa en el acuerdo de mayo.

El equipo de Baldoni acusó a Lively de intentar “explotar” la ley de California para obtener dinero después de que sus otras reclamaciones fueran rechazadas por el tribunal.

En respuesta a esta postura, el equipo legal de Lively calificó las declaraciones de Freedman como una táctica de “mentiras”.

El equipo legal señaló que las personas que no han hecho nada malo no terminan pagando los “millones de dólares” que Baldoni tendrá que desembolsar por los costos legales.

Expresaron que Lively se siente satisfecha de que su caso demuestre cómo la ley crea un camino para que los sobrevivientes hagan responsables a quienes “convierten los ataques en línea y las demandas de represalia en armas” para silenciarlos.

Aclararon que el acuerdo de liquidación preserva expresamente el derecho de Lively a buscar daños compensatorios y punitivos a través de otros mecanismos legales, a pesar de que no le fueron otorgados en esta orden específica.