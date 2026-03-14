El Pepsi Center WTC será el recinto para recibir en concierto al cantante mexicano Víctor Mendivil el 14 y 15 de marzo.

Así que preparare para disfrutar de Víctor Mendivil en Pepsi Center WTC pues a continuación te dejamos horario y hora en la que termina el concierto:

Apertura de puertas 14 de marzo: 7:00 de la noche

Hora del concierto 14 de marzo: 9:00 de la noche en punto

Apertura de puertas 15 de marzo: 6:00 de la noche

Hora del concierto 15 de marzo: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artistas previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora el la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Víctor Mendivil (Víctor Mendivil)

Tutankamon Tour de Víctor Mendivil llega al Pepsi Center WTC este 14 y 15 de marzo

Con dos fechas, 14 y 15 de marzo, el Tutankamon Tour de Víctor Mendivil llega al Pepsi Center WTC en concierto.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.

Así que ya tiene todo para disfrutar de los concierto de Víctor Mendivil en el Pepsi Center WTC.