El cantante mexicano Víctor Mendivil se presenta en concierto este 14 y 15 de marzo en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Y si eres de los fans que no te perderás a Víctor Mendivil en el Pepsi Center WTC te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero:

Apertura de puertas 14 de marzo: 7:00 de la noche

Hora del concierto 14 de marzo: 9:00 de la noche en punto

Apertura de puertas 15 de marzo: 6:00 de la noche

Hora del concierto 15 de marzo: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artistas previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora el la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Víctor Mendívil, cantante. (@victor_mendivil_)

Posible setlist para Víctor Mendivil en el Pepsi Center WTC el 14 y 15 de marzo

Tutankamon Tour llega este 14 y 15 de marzo al Pepsi Center WTC de la CDMX en concierto con Víctor Mendivil.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Víctor Mendivil en el Pepsi Center WTC sean los siguientes: