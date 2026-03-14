El cantante mexicano Víctor Mendivil se presenta en concierto este 14 y 15 de marzo en el Pepsi Center WTC de la CDMX.
Y si eres de los fans que no te perderás a Víctor Mendivil en el Pepsi Center WTC te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero:
- Apertura de puertas 14 de marzo: 7:00 de la noche
- Hora del concierto 14 de marzo: 9:00 de la noche en punto
- Apertura de puertas 15 de marzo: 6:00 de la noche
- Hora del concierto 15 de marzo: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artistas previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora el la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para Víctor Mendivil en el Pepsi Center WTC el 14 y 15 de marzo
Tutankamon Tour llega este 14 y 15 de marzo al Pepsi Center WTC de la CDMX en concierto con Víctor Mendivil.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Víctor Mendivil en el Pepsi Center WTC sean los siguientes:
- Tutankamon
- Orula
- Alaska
- 4x4
- Kamikaze
- San Pedro
- Pase y Toque
- Cholo 2
- Paris Hilton
- 2 + 2 (Remix)
- Mi Cazuela
- La del Maletín
- Rico o Muerto
- Corridos Chingones
- Fénix Flexin
- Neton Vega
- Tqm Rabanito
- Mejores Jordan
- Rap Bélico
- House Bélico
- Oscuro
- Corridos Belicos
- El De Los Lentes Carrera
- Sigo Firme