El Teatro Metropólitan se prepara para un concierto de Son Rompe Pera este sábado 19 de septiembre en punto de las 20:30 horas.

El concierto tendrá una duración de dos horas, por lo que la presentación de la banda terminará en torno de las 22:30 horas, aproximadamente.

De acuerdo con información de Ticketmaster, la apertura de puertas a los fans para ingresar al Teatro Metropólitan será a las 18:30 horas.

¿Por qué es importante el concierto de Son Rompe Pera en el Teatro Metropólitan?

El concierto de Son Rompe Pera en el Teatro Metropólitan tendrá como motivo principal la presentación oficial de Marimbazos de Oro, su tercer álbum de larga duración.

El lanzamiento del material también marcará el inicio de una nueva gira internacional para la agrupación originaria de Naucalpan, que continuará con presentaciones en México y otros países.

Son Rompe Pera (Taio Konishi)

Tras el lanzamiento de Chimborazo en 2023, los hermanos Gama trabajaron durante meses en las nuevas canciones, con las que buscan continuar desarrollando su propuesta de cumbia punk.

Marimbazos de Oro profundiza en la combinación de marimba chiapaneca, garage rock, ska y psicodelia que caracteriza a Son Rompe Pera, con una propuesta que mantiene sus raíces musicales.

La presentación también tendrá un significado particular debido a que será su primer concierto estelar y en solitario en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

El recinto representa un escenario distinto a los espacios donde los hermanos Gama comenzaron su trayectoria, después de tocar en calles, mercados y pequeños foros, antes de ampliar su público.

La fecha en la CDMX funcionará así como el banderazo de salida de su nueva gira, luego de que Son Rompe Pera fortaleciera su presencia en festivales y escenarios de Europa y Estados Unidos.