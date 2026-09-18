Los conciertos de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros de la CDMX están por suceder este 18 y 19 de septiembre.

Así que si eres de los que tienes boletos, a continuación les dejamos el horario en que terminan los conciertos de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Teloneros: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche

Natanael Cano anuncia nueva fecha de concierto (@ocesa)

Volumen. 1 Tour de Natanael Cano llega al Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros es el recinto para los concierto de Volumen. 1 Tour de Natanael Cano este 18 y 19 de septiembre, show que prometen lo mejor de los corridos tumbados del artista mexicano.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9. Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que solo disfruta del concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros pues ya tiene todo para hacerlo.