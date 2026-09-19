No te pierdas el concierto de Unreal en el Pabellón Oeste. Aquí el setlist y telonero para el 19 de septiembre.
El popular concepto de música electrónica, Unreal, visita por primera vez la CDMX para una noche de hard techno imperdible con estos DJs invitados:
- Celice
- Johanes Schuster
- Kuko
- Nico Moreno
- Winson
Setlist del concierto de Unreal en el Pabellón Oeste
El tratarse de un festival de música electrónica, no existe un setlist de canciones fijo. Sin embargo, se espera que cada DJ interprete y mezcle sus mejores temas.
Canciones esperadas en el setlist de Johanes Schuster:
- Herz Am Rasen
- Kiss Me Again
- NRG
- Nunca para atrás
- Now Is the Time
- Body Conrol
- Sentiments
- Ghost of You
- Climax
- Ohne Verstand
- Youth
- Cut You Open
- Surrender
- Affection
- Joy
- Relief
- Rush
- Panic
Canciones esperadas en el setlist de Celice:
- Acid Love
- Dark Horizon
- 303 Dreams
- Fade Away
- Affair
- Go Easy (On Me)
- No Control
Canciones esperadas en el setlist de Kuko:
- Unterwelt
- Voicemail
- Catharsis
- Die Tonight
- Nur Wegen Dir
- Tagesliicht
- Traum
- Rette Mic
- Eiskalt
- Kumner
- Blurred
- Kinski
- Summertime Sadness
- Push & Pull
- No Tears
- Try Again
Canciones esperadas en el setlist de Nico Moreno:
- Better Whit You
- Dance In the Light
- See Me Coming
- You Make Me Horny
- Because They Want Our Seat
- 2 Be High
- Purple Widow
- Techno Lab
- She Is Back
- Make Sacrifices for Glory
- Insolet Rave
- Let’s Burn Her Roses
- Just A Country Boy
- Why Was Chosen
- You Can’t Stop the Movement
- Bite
Canciones esperadas en el setlist de Winson:
- Scandal Anthem
- Remember This face
- Keeping Your Head Up
- All These Girls
- Save the World
- Snuifbezorgd
- Bass in Your Face
- Flute
- Otherside
- Voices in my head
Telonero del concierto de Unreal en el Pabellón Oeste
El show de Unreal no tendrá ningún telonero. Cada DJ invitado dará un set para los fanáticos.
Por la naturaleza del festival, se espera una velada llena de energía y mucho techno.