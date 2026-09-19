No te pierdas el concierto de Unreal en el Pabellón Oeste. Aquí el setlist y telonero para el 19 de septiembre.

El popular concepto de música electrónica, Unreal, visita por primera vez la CDMX para una noche de hard techno imperdible con estos DJs invitados:

Celice

Johanes Schuster

Kuko

Nico Moreno

Winson

Setlist del concierto de Unreal en el Pabellón Oeste

El tratarse de un festival de música electrónica, no existe un setlist de canciones fijo. Sin embargo, se espera que cada DJ interprete y mezcle sus mejores temas.

Canciones esperadas en el setlist de Johanes Schuster:

Herz Am Rasen

Kiss Me Again

NRG

Nunca para atrás

Now Is the Time

Body Conrol

Sentiments

Ghost of You

Climax

Ohne Verstand

Youth

Cut You Open

Surrender

Affection

Joy

Relief

Rush

Panic

Canciones esperadas en el setlist de Celice:

Acid Love

Dark Horizon

303 Dreams

Fade Away

Affair

Go Easy (On Me)

No Control

Canciones esperadas en el setlist de Kuko:

Unterwelt

Voicemail

Catharsis

Die Tonight

Nur Wegen Dir

Tagesliicht

Traum

Rette Mic

Eiskalt

Kumner

Blurred

Kinski

Summertime Sadness

Push & Pull

No Tears

Try Again

Unreal (Especial)

Canciones esperadas en el setlist de Nico Moreno:

Better Whit You

Dance In the Light

See Me Coming

You Make Me Horny

Because They Want Our Seat

2 Be High

Purple Widow

Techno Lab

She Is Back

Make Sacrifices for Glory

Insolet Rave

Let’s Burn Her Roses

Just A Country Boy

Why Was Chosen

You Can’t Stop the Movement

Bite

Canciones esperadas en el setlist de Winson:

Scandal Anthem

Remember This face

Keeping Your Head Up

All These Girls

Save the World

Snuifbezorgd

Bass in Your Face

Flute

Otherside

Voices in my head

Telonero del concierto de Unreal en el Pabellón Oeste

El show de Unreal no tendrá ningún telonero. Cada DJ invitado dará un set para los fanáticos.

Por la naturaleza del festival, se espera una velada llena de energía y mucho techno.