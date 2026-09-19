Te decimos a qué hora termina el concierto de Unreal en Pabellón Oeste el 19 de septiembre.

Por primera vez en México llega el concepto de música electrónica Unreal, para hacer vibrar el escenario y poner a bailar a todos los fans del techno con los mejores DJs.

Horario del 19 de septiembre para Unreal en Pabellón Oeste

Así quedó el horario del 19 de septiembre para el festival Unreal en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 5:00 p.m.

Celice: 6:00-7:00 p.m.

Johanes Schuster: 7:00-8:00 p.m.

Kuko: 8:00-10:00 p.m.

Nico Moreno: 10:00-12:00 a.m.

Winson: 12:00-2:00 a.m.

Horarios Unreal (Especial)

Unreal será bastante especial porque contará con artistas de la talla de Nico Moreno y Kuko, representantes del género hard techno.

Asimismo, Johannes Schuster, Celice y Winson presentará sets con sus mejores tracks para hacer del show una noche imperdible.

Ruta para llegar al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Si quieres llegar al Pabellón Oeste, tu mejor opción es bajarte en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Al salir deberás caminar hasta llegar al recinto. Toma encuenta que este se ubica en la Puerta 5 del Palacio de los Deportes.

La dirección del Pabellón Oeste es Añil 467, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.