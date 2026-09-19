Son Rompe Pera presenta un concierto en CDMX este sábado 19 de septiembre en el Teatro Metropólitan.
La cita con los fans en el recinto es en punto de las 20:30 horas y se estima que el concierto tenga una duración de dos horas, aproximadamente.
Setlist para el concierto de Son Rompe Pera en el Teatro Metropólitan
Son Rompe Pera llega al Teatro Metropólitan con material de su más reciente álbum de estudio, titulado Marimbazos de Oro.
En este sentido, el setlist de la banda en el Teatro Metropólitan promete una mezcla de su nueva música con clásicos ya conocidos de su trayectoria musical:
- Marimbazos de Oro
- Cumbia Is the New Punk
- Chucha
- No mames
- Pájaro Cenzontle
- El Saleroso
- La Cumbia del Chango
- Proteus
- Mi Cafetal
- Selva negra
- Toño y el Demonio
- El Baile de San Pascual
- Ay de mí
- Los Chucos Suaves
- Reptilio
- Cumbia Algarrobera
- El cuarto de Tula / Tortuga
- La Cumbia de los Pajaritos
- Bailando con la muerte
- Tu ku
Telonero e invitados especiales de Son Rompe Pera en el Teatro Metropólitan
Hasta el momento, no se ha confirmado la participación de un telonero para el concierto de Son Rompe Pera en el Teatro Metropólitan.
Sin embargo, en ruedas de prensa anteriores al concierto, la banda compuesta por los hermanos Gama prometió sorpresas para los fans.
En este sentido, adelantaron colaboraciones especiales en vivo, por lo que Son Rompe Pera estará acompañado sobre el escenario con invitados aún sin revelar.