Son Rompe Pera presenta un concierto en CDMX este sábado 19 de septiembre en el Teatro Metropólitan.

La cita con los fans en el recinto es en punto de las 20:30 horas y se estima que el concierto tenga una duración de dos horas, aproximadamente.

Setlist para el concierto de Son Rompe Pera en el Teatro Metropólitan

Son Rompe Pera llega al Teatro Metropólitan con material de su más reciente álbum de estudio, titulado Marimbazos de Oro.

En este sentido, el setlist de la banda en el Teatro Metropólitan promete una mezcla de su nueva música con clásicos ya conocidos de su trayectoria musical:

Marimbazos de Oro

Cumbia Is the New Punk

Chucha

No mames

Pájaro Cenzontle

El Saleroso

La Cumbia del Chango

Proteus

Mi Cafetal

Selva negra

Toño y el Demonio

El Baile de San Pascual

Ay de mí

Los Chucos Suaves

Reptilio

Cumbia Algarrobera

El cuarto de Tula / Tortuga

La Cumbia de los Pajaritos

Bailando con la muerte

Tu ku

Son Rompe Pera (Taio Konishi)

Telonero e invitados especiales de Son Rompe Pera en el Teatro Metropólitan

Hasta el momento, no se ha confirmado la participación de un telonero para el concierto de Son Rompe Pera en el Teatro Metropólitan.

Sin embargo, en ruedas de prensa anteriores al concierto, la banda compuesta por los hermanos Gama prometió sorpresas para los fans.

En este sentido, adelantaron colaboraciones especiales en vivo, por lo que Son Rompe Pera estará acompañado sobre el escenario con invitados aún sin revelar.