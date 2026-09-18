La reconocida actriz mexicana Salma Hayek, hará su debut como directora con su nueva película “Arena”, la cual está rodada en los estados de Quintana Roo y Veracruz.

Esta película representa un hito profesional para Salma Hayek, originaria de Coatzacoalcos, quien además de escribir el guion original, participa como productora y protagonista de la historia.

Salma Hayek debuta como directora junto a estrellas como Angelina Jolie y Cara Delevingne

Bajo su dirección, Salma Hayek lanzará la película “Arena” junto a estrellas de talla mundial como Angelina Jolie y Cara Delevingne.

El filme narra un viaje de exploración íntima centrado en una relación amorosa prohibida y en la capacidad de apreciar intensamente los placeres simples de la existencia.

Salma Hayek y Angelina Jolie por Veracruz. (SDP Noticias / Eduardo Díaz)

Con la finalidad de dotar a la obra de una atmósfera visual envolvente, “Arena” aprovecha diversos escenarios del sureste del país como Quintana Roo y Veracruz.

La dirección de fotografía quedó a cargo del reconocido cinefotógrafo francés Philippe Le Sourd, nominado al Oscar y colaborador de películas como Priscilla y The Grandmaster, cuya lente busca retratar paisajes inexplorados de México.

Angelina Jolie se suma a la iniciativa únicamente como productora ejecutiva, dando continuidad a una alianza profesional que incluye su trabajo conjunto en Eternals y en la pleícula Without Blood, escrita y dirigida por Jolie.

El reparto principal destaca por su perfil multinacional al incorporar al actor ruso Yura Borisov, nominado al premio Oscar por Anora, a la actriz británica Cara Delevingne y a la propia Salma Hayek.

Si bien “Arena” se posiciona como su ópera prima concebida para cine, Hayek posee experiencia previa en la dirección.

Ello tras realizar en 2003 la película para televisión The Maldonado Miracle, galardonada con un Daytime Emmy, y el video musical Te Amo Corazón para el reconocido cantante Prince.