Federica Quijano considera que Luis de Llano “está pagando” por lo que le hizo a Sasha Sokol cuando era menor de edad.

Sasha Sokol denunció pública y legalmente a Luis de Llano en marzo de 2022; tres años después, las autoridades determinaron que el productor había incurrido en daño moral tras hablar de la cantante en un programa.

Federica Quijano habla del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol

Sasha Sokol ha recibido el respaldo de varias de sus compañeras del medio y Federica Quijano no fue la excepción, ya que considera que Luis de Llano está pagando por “su pasado”.

“Híjole, pues el karma, ¿no? El karma es…, hay veces que crees que no va a pasar nada y, pues tarde o temprano lo que haces mal se te regresa” Federica Quijano

Federica Quijano (@federicaquijano / Instagram )

Federica Quijano mencionó que “todo lo malo se regresaba”, dando a entender que Luis de Llano podría enfrentar la justicia tras ser sentenciado por daño moral.

Asimismo, la integrante de Kabah expresó su admiración por Sasha Sokol tras decidirse a denunciar a Luis de Llano.

“O sea, y Sasha todo mi respeto, toda mi admiración por los pantalones que tuvo para hacer eso. Muchas personas yo creo que no los tienen y enfrentarte hoy por hoy después de tantos años, híjole, qué par de pantalones tiene”. Federica Quijano

Federica Quijano considera que la denuncia de Sasha Sokol ha dejado un precedente y mencionó que aún existen diversos casos que no han sido denunciado.

“Marca un precedente y yo creo que hay muchos más por los que hay que ir, muchos más por los que hay que ir y, sin embargo, a Luis, pues a Luis yo lo quiero mucho, pero pues los errores se pagan, ¿no?”. Federica Quijano

Federica Quijano espera que Luis de Llano se disculpe con Sasha Sokol

Las autoridades determinaron que Luis de Llano debía disculparse públicamente y compartir la sentencia en su contra, entre otros requerimientos.

En este sentido, Federica Quijano considera que Luis de Llano debe disculparse con Sasha Sokol, pues así ya lo determinaron las autoridades.

“De entrada, de entrada. No, no, no tiene por qué, mínimo una disculpa, mínimo si él lo veía como una normal, pues no era normal, no era normal y hasta esta época se pudo aclarar el tema” Federica Quijano

La también política condenó que se normalizara el abuso y relaciones con menores de edad en los ochentas , por lo que considera que Luis de Llano sí incurrió en un delito al mantener una relación con Sasha Sokol cuando tenía 14 años.

Luis de Llano fue sentenciado en junio de 2025, pero continúa sin cumplir y a mediados de 2026 fue arrestado por casi 72 horas por desacatar las ordenes de un juez.