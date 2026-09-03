Si no quieres perderte el concierto de Machine Gun Kelly en el Velódromo Olímpico para el 3 de septiembre, acá te decimos a qué hora termina.

El cantante de Machine Gun Kelly llega por primera vez a la CDMX para dar un memorable concierto.

Horario del concierto de Machine Gun Kelly en el Velódromo Olímpico

Este es el horario del 3 de septiembre para el concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico:

Acceso anticipado: 5:00 p.m.

Apertura de puertas: 5:30 p.m.

Telonero: 7:00 p.m.

Inicio de concierto: 9:00 p.m.

Duración 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 p.m.

Machine Gun Kelly (Machine Gun Kelly / Facebook)

Como artista invitado en el show de Machine Gun Kelly estará la DJ mexicana Jessica Audiffred, conocida como la “reina del Bass”.

Ella será la encargada de poner un set previo al concierto de Machine Gun Kelly, quien interpretará sus mejores temas a lo largo de la velada.

Ruta para llegar al Velódromo Olímpico

Es bastante sencillo llegar al Velódromo Olímpico Agustín Melgar, donde será el show en vivo de Machine Gun Kelly.

En transporte público, lo mejor es bajarse en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX, ya que el recinto está frente a dicha estación.

Para quienes viajen en automóvil, en el Velódromo Olímpico cuenta con estacionamiento aunque se recomienda llegar con anticipación.

La dirección del Velódromo Olímpico es Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.