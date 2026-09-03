Te damos el setlist, horario y telonero para concierto de Machine Gun Kelly en el Velódromo Olímpico.
Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly, visita la CDMX por primera vez con su Lost Americana Tour.
Setlist del concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico
Este es el setlist para el concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico del 3 de septiembre:
- Born with horns
- FIX UR FACE
- Outlaw overture
- Maybe
- Starman
- God save me
- Ay!
- JJK
- Wild Boy / Till I Die
- I Think I’m OKAY
- Goddamn
- Glass House
- Can’t stay here
- Title track
- Drunk face
- Bloody valentine
- Kiss kiss
- Concert for aliens
- Forget me too
- Emo girl
- All I know
- 5150
- Jawbreaker
- DAYWALKER
- Papercuts
- My ex’s best friend
- Cliché
- Vampire diaries
- Nothing inside
Horario del concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico
El concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico tendrá este horario para el 3 de septiembre:
- Acceso anticipado: 5:00 p.m.
- Apertura de puertas: 5:30 p.m.
- Telonero: 7:00 p.m.
- Inicio de concierto: 9:00 p.m.
- Duración 2 horas aproximadamente
- Finde concierto: 11:00 p.m.
Durante su presentación en la Ciudad de México, Machine Gun Kelly interpretará sus mejores temas, por lo que se espera un show increíble para los fans.
Telonero para el concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico
Se confirmó que la telonera para el concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico será la DJ Jessica Audiffred.
La llamada “reina del Bass” será la encargada de dar un set de música electrónica previo al evento principal.