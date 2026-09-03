Te damos el setlist, horario y telonero para concierto de Machine Gun Kelly en el Velódromo Olímpico.

Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly, visita la CDMX por primera vez con su Lost Americana Tour.

Setlist del concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico

Este es el setlist para el concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico del 3 de septiembre:

Born with horns

FIX UR FACE

Outlaw overture

Maybe

Starman

God save me

Ay!

JJK

Wild Boy / Till I Die

I Think I’m OKAY

Goddamn

Glass House

Can’t stay here

Title track

Drunk face

Bloody valentine

Kiss kiss

Concert for aliens

Forget me too

Emo girl

All I know

5150

Jawbreaker

DAYWALKER

Papercuts

My ex’s best friend

Cliché

Vampire diaries

Nothing inside

Machine Gun Kelly (Machine Gun Kelly / Facebook)

Horario del concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico

El concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico tendrá este horario para el 3 de septiembre:

Acceso anticipado: 5:00 p.m.

Apertura de puertas: 5:30 p.m.

Telonero: 7:00 p.m.

Inicio de concierto: 9:00 p.m.

Duración 2 horas aproximadamente

Finde concierto: 11:00 p.m.

Durante su presentación en la Ciudad de México, Machine Gun Kelly interpretará sus mejores temas, por lo que se espera un show increíble para los fans.

Machine Gun Kelly (Machine Gun Kelly / Facebook)

Telonero para el concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico

Se confirmó que la telonera para el concierto de Machine Gun Kelly en Velódromo Olímpico será la DJ Jessica Audiffred.

La llamada “reina del Bass” será la encargada de dar un set de música electrónica previo al evento principal.