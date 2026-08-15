Nunca Jamás tendrá un concierto el sábado 15 de agosto en el Lunario. Aquí te decimos la hora en que terminará su presentación.

Ya está todo listo para el show de Nunca Jamás, el grupo sonorense que fusiona el rock con el ritmo del regional mexicano.

Se estima que el show dure cerca de 2 horas y media, por lo que terminaría después de las 11:00 p.m.

¿A qué hora termina Nunca Jamás en el Lunario? Esto se sabe

Nunca Jamás estará en vivo en el Lunario del Auditorio Nacional con estos horarios que debes tomar en cuenta:

Apertura de puertas: 6:30 p.m.

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Fin del concierto: 11:20 p.m.

Duración del concierto: 2 horas y media

Nunca Jamás en el Lunario del Auditorio Nacional (Instagram/@nuncajamasband)

El Lunario se ubica en Paseo de la Reforma 50, en Polanco V sección en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El recinto se ubica al costado poniente del Auditorio Nacional, frente a Campo Marte y puede la estación del Metro más cercana es Auditorio de la Línea 7.

Nunca Jamás tendrá de teloneros a Pinacate y El Pony Express, por lo que sus presentaciones inician a las 7:00 p.m.

Nunca Jamás logra sold out en el Lunario

El viejo Terruño Tour 2026 de Nunca Jamás logró sold out en su concierto del Lunario este sábado 15 de agosto.

La banda sonorense compartió la noticia con sus fans un día antes del concierto y sus fans los felicitaron por este logro.

Nunca Jamás también presentará su nuevo álbum “Las mal queridas” en el Lunario, el cual se estrenó el pasado 6 de agosto.

Este disco ya está disponible en plataformas digitales, por lo que los fans del grupo podrán disfrutar de estas nuevas canciones en el Lunario.