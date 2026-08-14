Con el fin de celebrar dos décadas de trayectoria, Paty Cantú ofrecerá dos conciertos especiales programadas para el 14 y 15 de agosto en La Maraka de la CDMX:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: La cantautora mexicana emergente Anasof

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche

Estas dos presentaciones, marcarán el cierre de la residencia musical de Paty Cantú en La Maraka, la cual empezó en mayo al ofrecer dos conciertos.

Setlist para el concierto de Paty Cantú en La Maraka para el 14 y 15 de agosto

Paty Cantú ha diseñado una experiencia musical única para su residencia en La Maraka, prometiendo que el setlist será “irrepetible” y diferente para cada una de las noches.

Concierto de Paty Cantú en La Maraka (@lamarakacentro / Instagram )

Para el 14 de agosto, Paty Cantú ha adelantado que estará centrada en la nostalgia, por lo que recorrerá su álbum “Afortunadamente no eres tú”, una pieza fundamental en su carrera.

Además, presentará material inédito de su próximo EP “Una historia real”, permitiendo que los asistentes escuchen adelantos de canciones que se lanzarán oficialmente en septiembre

Mientras que para el 15 de agosto, Paty Cantú hará un recorrido por las etapas más recientes de su trayectoria con algunas sorpresas.

Canciones clásicas que podrían ser parte del concierto de Paty Cantú en La Maraka para el 14 y 15 de agosto

Ambas presentaciones compartirán un bloque de “clásicos indispensables” que han estado presentes a lo largo de sus cuatro funciones en este recinto.

Entre las canciones que la artista ha mencionado o que se consideran éxitos probables para el setlist se encuentran:

Afortunadamente no eres tú

Corazón bipolar

La Mexicana

Goma de mascar

Suerte

Déjame ir

Valiente

Manual

Prefiero ser su amante

Gracias al formato íntimo de La Maraka, la Paty Cantú mencionó la posibilidad de complacer algunas peticiones musicales del público y contar con invitados sorpresa.