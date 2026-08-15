Lilo & Stitch 2 ha confirmado su fecha de estreno desde la Disney 23, siendo mayo de 2028 cuando la nueva película live action llegue a los cines.

Por lo que desde ya la película de Lilo & Stitch 2 se coloca como uno de los estrenos más esperados para el verano de 2028.

Luego de que la propia Maia Kealoha, la actriz que interpreta a Lilo en el live action diera la noticias con sus regresó a Lilo & Stitch 2.

More Stitch, more chaos! 💙🩷 Lilo & Stitch 2, arriving in theaters May 28, 2028! #D23 pic.twitter.com/FwONkhyczz — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 15, 2026

Lilo & Stitch 2 confirma llegada de Angel

Entre los detalles para el estreno de la película live action, Lilo & Stitch 2 confirma llegada de Angel, el Experimento 624 y la novia del loco personajes creado por el Dr. Jumba.

Personajes de Angel que llega por primer vez a la pantalla grande del cine en el estreno de Lilo & Stitch 2, pues jamás hizo su debut en este formato.

Debido a que el personaje de Angel debutó en Lilo & Stitch: La serie, en 2004, además de en Leroy & Stitch en 2006, en la cronología de la serie animada.

Lo que hace que la confirmación de Angel eleva aún más las expectativas de live action de Lilo & Stitch 2, tras el poco recibimiento que han tenido este formatos de las películas de Disney.