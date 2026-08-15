Si te disponías a ir al concierto de Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros, lamentamos decirte el evento ha sido cancelado por parte del grupo ensamble.

Aunque el concierto de Palomazo Norteño fue cancelado hace varios días, la duda sigue entre los fans, pues no hubo un anuncio oficial de la banda.

Concierto de Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros fue cancelado

De acuerdo con medios especializados e insiders, el concierto de Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros fue cancelado desde el mes de julio de 2026.

Aún más, si revisas la página de Ticketmaster del concierto de Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros, aparece como cancelado de manera oficial.

Cancelación concierto de Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros (Especial)

No solo eso, revisando el Instagram del grupo ensamble de regional mexicano, podemos ver que en su calendario de fechas actualizadas ya no aparece la presentación en CDMX.

Incluso fans que iban a ir al concierto han reportado que ya les aparece su boleto digital anulado, lo cual haría oficial la mencionada cancelación.

Sin embargo, el grupo nunca anunció como tal la cancelación del show; de hecho, no hay ningún comunicado o aviso, a pesar de que ya no se toma en cuenta la fecha.

De ahí que haya mucha confusión de lo que sucede con la presentación de Palomazo Norteño.

Fechas Palomazo Norteño (Especial)

Fans preguntan por el reembolso del concierto de Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros

Hay mucha confusión por la cancelación del concierto Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros, pues fans no lo sabían, se acaban de enterar y no han recibido su reembolso.

Aunque señalaron que en efecto los boletos para el concierto Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros ya les aparecen anulados.

El problema es que no han recibido el reembolso por la cancelación del concierto, por lo que le han exigido a Ticketmaster que, si se sabía de lo sucedido, les regresen su dinero.

Pues todo indica que así como no hubo comunicación por parte de la agrupación, tampoco lo hubo de parte de Ticketmaster.