El concierto de Nacho Vegas en la Ciudad de México se realizará este jueves 26 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropólitan, donde presentará su más reciente álbum.

De acuerdo con los horarios anunciados para el evento, estos son los momentos principales que deben considerar quienes asistan al recinto:

Puertas: a las 18:30 horas

Concierto: a las 20:30 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: alrededor de las 22:30 horas

¿Qué se sabe de la gira de Nacho Vegas y su concierto en el Teatro Metropólitan?

La presentación en la capital mexicana marca el inicio de la gira más extensa de Nacho Vegas por México hasta la fecha, con seis conciertos programados para promocionar Vidas semipreciosas.

Durante una conferencia de prensa realizada el 24 de noviembre en el Teatro Metropólitan, el músico asturiano compartió detalles sobre el concepto de su nuevo material y su momento artístico.

Nacho Vegas explicó que la semipreciosura es una reflexión sobre los vínculos colectivos y la vida en comunidad, en contraste con el individualismo que caracteriza a la sociedad actual.

También habló de la geografía personal y de cómo algunas zonas de ciudades que visita le recuerdan a sus barrios en Asturias, particularmente en Gijón y Oviedo.

Nacho Vegas, cantante (@NachoVegasig)

En el encuentro con medios, el cantante comentó el proceso creativo de sus colaboraciones con Albert Pla y Rodrigo Cuevas, presentes en su más reciente producción discográfica.

Además, recordó los 20 años de El tiempo de las cerezas, álbum que publicó junto a Enrique Bunbury. La gira representa una nueva oportunidad para acercar su música al público mexicano.

La presentación de Nacho Vegas forma parte de una gira que contempla seis fechas en distintas ciudades del país. El espectáculo combinará canciones de su nueva producción con temas de su trayectoria musical.