El Foro Indie Rocks de la CDMX está por recibir en concierto a la banda del indie pop británico, Camera Obscura hoy viernes 5 de junio.

Y si eres de los que no te perderás de ver a Camera Obscura en el Foro Indie Rocks ya les dejamos a continuación todos los detalles del horario en la que termina el concierto:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 tema

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks (Camera Obscura)

Camera Obscura en el Foro Indie Rocks hoy 5 de junio

Hoy 5 de junio es el esperado concierto de la agrupación Camera Obscura en el Foro Indie Rocks en la CDMX.

Recuerda que el Foro Indie Rocks es el recinto ubicado en la calle de Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

Las estaciones más cercanas al Foro Indie Rocks son del Metro en Hospital General y Metro Niños Héroes, ambas de la Línea 3.

Así que los fans ya tienen todo para disfrutar del concierto de Camera Oscura en el Foro Indie Rocks hoy 5 de junio.