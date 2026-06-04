La banda del indie pop británico, Camera Obscura está por llegar al Foro Indie Rocks hoy viernes 5 de junio en concierto que promete.

Así que fans prepárense para disfrutar de Camera Obscura en el Foro Indie Rocks pues les tenemos ya todos los detalles del setlist y telonero del concierto:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 19 tema
  • Duración: Se estima 2 horas de música en vivo
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks
Concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks (Camera Obscura)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks del 5 de junio

Camera Obscura se presenta hoy viernes 5 de junio en el Foro Indie Rocks con un concierto que promete, pues será un recorrido musical para celebrar su legado con sus fans mexicanos.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks serían los siguientes:

  1. Liberty Print
  2. Big Love
  3. Let’s Get Out of This Country
  4. Swans
  5. Tears for Affairs
  6. Teenager
  7. Pop Goes Pop
  8. The Light Nights
  9. Eighties Fan
  10. Pen and Notebook
  11. Shine Like a New Pin
  12. This Is Love (Feels Alright)
  13. Do It Again
  14. Come Back Margaret
  15. French Navy
  16. Forests and Sands
  17. Lloyd, I’m Ready to Be Heartbroken
  18. If Looks Could Kill
  19. Razzle Dazzle Rose