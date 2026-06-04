La banda del indie pop británico, Camera Obscura está por llegar al Foro Indie Rocks hoy viernes 5 de junio en concierto que promete.

Así que fans prepárense para disfrutar de Camera Obscura en el Foro Indie Rocks pues les tenemos ya todos los detalles del setlist y telonero del concierto:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 tema

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks (Camera Obscura)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks del 5 de junio

Camera Obscura se presenta hoy viernes 5 de junio en el Foro Indie Rocks con un concierto que promete, pues será un recorrido musical para celebrar su legado con sus fans mexicanos.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks serían los siguientes: