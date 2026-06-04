La banda del indie pop británico, Camera Obscura está por llegar al Foro Indie Rocks hoy viernes 5 de junio en concierto que promete.
Así que fans prepárense para disfrutar de Camera Obscura en el Foro Indie Rocks pues les tenemos ya todos los detalles del setlist y telonero del concierto:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 19 tema
- Duración: Se estima 2 horas de música en vivo
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks del 5 de junio
Camera Obscura se presenta hoy viernes 5 de junio en el Foro Indie Rocks con un concierto que promete, pues será un recorrido musical para celebrar su legado con sus fans mexicanos.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Camera Obscura en Foro Indie Rocks serían los siguientes:
- Liberty Print
- Big Love
- Let’s Get Out of This Country
- Swans
- Tears for Affairs
- Teenager
- Pop Goes Pop
- The Light Nights
- Eighties Fan
- Pen and Notebook
- Shine Like a New Pin
- This Is Love (Feels Alright)
- Do It Again
- Come Back Margaret
- French Navy
- Forests and Sands
- Lloyd, I’m Ready to Be Heartbroken
- If Looks Could Kill
- Razzle Dazzle Rose