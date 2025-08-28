El Pabellón Oeste se prepara para recibir en concierto a la cantante estadounidense de 30 años de edad, Ashley Nicolette Frangipane, mejor conocida como Halsey en México.

Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025

Hora: 8:30 de la noche en puno

Sede: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Telonero: Sin artista invitado previo

Preventa Banamex: 4 de septiembre 2025 a las 10:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Palacio de los Deportes: 5 de septiembre 2025 a partir de las 10:00 am

Precio de boletos: Aún sin revelarse costos

Boletera: Ticketmaster

BACK TO BADLANDS 🏔 THE ANNIVERSARY TOUR llega al Pabellón Oeste el 22 de octubre. Conmemorando 10 años del lanzamiento del álbum Badlands de Halsey✨#PreventaBanamex: 4 de septiembre.

Venta general a partir del 5 de septiembre. pic.twitter.com/gvFrL12F3a — Ocesa Total (@ocesa_total) August 28, 2025

Halsey regresa a México con concierto en el Pabellón Oeste

Concierto de Halsey que forma parte de su nueva gira titulada Back To Badlands - The Anniversary Tour.

Para los fans, la preventa de boletos, Banamex tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Si vas directo a taquillas por tus boletos, recuerda las taquillas son las del Palacio de los Deportes ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.