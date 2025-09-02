La banda de rock inglesa Supergrass está por llegar en concierto este 2 de septiembre al Teatro Metropólitan en la CDMX.

Y si eres de los fans que no te perderás de ver a Supergrass en el Teatro Metropólitan, presta atención que te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para el concierto del 2 de septiembre.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Supergrass en el Teatro Metropólitan del 2 de septiembre

Supergrass se presenta en concierto desde el Teatro Metropólitan este martes 2 de septiembre; a continuación lo que necesitas tomar en cuenta del setlist de canciones, horario y telonero para verlos en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Se prevén 18 temas en vivo

Supergrass (Supergrass)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Supergrass en el Teatro Metropólitan del 2 de septiembre

Supergrass en el Teatro Metropólitan llega en concierto este martes 2 de septiembre con un show muy especial y única fecha en México.

Pues la banda Supergrass se encuentra de gira para celebrar los 30 años de su disco I Should Coco con un show imperdible.

Ya que Supergrass tocara de principio a fin su famoso álbum I Should Coco para deleite de los fans.

Así como también Supergrass estará ampliando su setlist de canciones con otros éxitos de la banda.

Por lo que los posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Supergrass en el Teatro Metropólitan del 2 de septiembre serían los siguiente:

I’d Like to Know Caught by the Fuzz Mansize Rooster Alright Lose It Lenny Strange Ones Sitting Up Straight She’s So Loose We’re Not Supposed To Time Sofa (of My Lethargy) Time to Go Richard III Grace Moving Sun Hits the Sky Pumping on Your Stereo

Así que ya tienes los detalles para el concierto de Supergrass en el Teatro Metropólitan del 2 de septiembre y disfrutes del show en vivo.