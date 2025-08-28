La agrupación mexicana El Gran Silencio se prepara para un concierto que promete en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Y si no te quieres perder del espectáculo en concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC acá todo sobre precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC

No dejes de ir al concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC; pues esto son los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es:

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Preventa Banamex: 1 de septiembre 2025 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas del Pepsi Center WTC: 2 de septiembre 2025 inicia a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse costos oficiales

¡La calle sonora vuelve a rugir en la CDMX! 🔥😎 El Gran Silencio llega este 21 de febrero al Pepsi Center💥#PreventaBanamex: 1 de septiembre.

El Gran Silencio llega al Pepsi Center WTC en concierto en 2026

El Pepsi Center WTC se alista con su agenda de conciertos para 2026 con la llegada de El Gran Silencio.

Concierto de El Gran Silencio que promete ser una gran fiesta para celebrar el legado de laicónica banda mexicana

Para los fans, la preventa Banamex contará con 3 meses sin intereses para compra de boletos mayores a 3 mil pesos.

Pese a que se desconoce el precio de boletos, ya se sabe cómo será la distribución de lugares para el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC, los cuales serán:

Banamex VIP

General

Box Superior

Sección C

Discapacitados

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.