El Pabellón del Palacio de los Deportes recibe en concierto este sábado 31 de enero a la banda de post-punk turca She Past Away .

Así que prepárate, con el horario y hora en la que termina el concierto de She Past Away en el Pabellón del Palacio de los Deportes, estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Schrödinger

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de She Past Away en Pabellón del Palacio de los Deportes (She Past Away)

She Past Away promete una noche oscura en el Pabellón del Palacio de los Deportes

El darkwave/post-punk de She Past Away resonará en el Pabellón en el Palacio de los Deportes con su concierto del sábado 31 de enero.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar de la música de She Past Away en concierto.

Recuerda que el Pabellón se encuentra en el Palacio de los Deportes, mismo que está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.