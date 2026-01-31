La banda de post-punk turca She Past Away llega hoy 31 de enero en concierto al Pabellón del Palacio de los Deportes de la CDMX.
Concierto de She Past Away del cual a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada este 31 de enero en el Pabellón del Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Schrödinger
- Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas
Posibles setlist para el concierto de She Past Away hoy 31 de enero
Este sábado 31 de enero llega en concierto She Past Away al Pabellón del Palacio de los Deportes como parte de su gira 2026.
Por lo que será un show que promete tener lo mejor del darkwave/post-punk de She Past Away al Pabellón en el Palacio de los Deportes.
Concierto de She Past Away en el Pabellón del Palacio de los Deportes del cual se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean los siguientes:
- İçimdeki Düşman
- Durdu Dünya
- Katarsis
- Mizantrop
- Asimilasyon
- Ritüel
- Sessiz Orman
- Kasvetli Kutlama
- Inziva
- Ruh
- Play Video
- Kaygan Kayaliklar
- İnsanlar
- Bozbulanık
- İzole
- Hayaller?