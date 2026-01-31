La banda de post-punk turca She Past Away llega hoy 31 de enero en concierto al Pabellón del Palacio de los Deportes de la CDMX.

Concierto de She Past Away del cual a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada este 31 de enero en el Pabellón del Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Schrödinger

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas

Posibles setlist para el concierto de She Past Away hoy 31 de enero

Por lo que será un show que promete tener lo mejor del darkwave/post-punk de She Past Away al Pabellón en el Palacio de los Deportes.

Concierto de She Past Away en el Pabellón del Palacio de los Deportes del cual se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean los siguientes: