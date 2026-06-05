El concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional representa un momento clave en su trayectoria conjunta, y es que cerrarán la primera etapa del Inesperado Tour.

Si ya tienes tus entradas para el concierto de Pandora y Flans, estos son todos los detalles:

Fecha: 5 de junio

Lugar: Auditorio Nacional, CDMX

Horario: 8:30 p.m.

Apertura de puertas estimada: 6:30 p.m.

Duración aproximada: 2 horas

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional (@grupopandora / Instagram )

Boletos para el concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional del 5 de junio

Esta presentación marca el final de la primera etapa (o temporada) del Inesperado Tour, una gira que comenzó en noviembre de 2021 y ha realizado más de 150 presentaciones con casi 50 “sold outs”.

Su regreso al Auditorio Nacional no podría ser diferente y Pandora y Flans confirmaron que es sold out su concierto del 5 de junio.

La gira ha logrado atraer a múltiples generaciones, desde abuelos y padres hasta jóvenes de entre 14 y 15 años que conocen las coreografías y canciones.

Para esta fecha específica, han adelantado que cantarán temas nuevos interpretados por las cinco, canciones de sus discos individuales y contarán con invitados especiales sorpresa.

¿Qué harán Pandora y Flans tras el cierre de su gira en el Auditorio Nacional el 5 de junio?

El concierto logra integrar el romanticismo y la potencia vocal de las baladas de Pandora con la energía coreográfica y el tecno pop de Flans.

La gira Inesperado Tour de Pandora y Flans concluye su primera etapa el 5 de junio con su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Tras cinco años juntas, ambas agrupaciones retoman sus proyectos por separado; sin embargo, no han cerrado la puerta de que más adelante se puedan volver a reunir para otra gira.

El evento ocurre en el marco de los 40 años de trayectoria de ambas agrupaciones, por lo que tras este cierre, cada grupo planea realizar sus propios festejos y proyectos por separado.