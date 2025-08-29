¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Mora en Palacio de los Deportes? Te damos el horario del 29 y 30 de agosto.

El cantante puertorriqueño Mora- de 29 años de edad- visitará la CDMX con su tour “Lo Mismo de la Otra Vez” para dar dos conciertos.

¿A qué hora termina el concierto de Mora en el Palacio de los Deportes el 29 y 30 de agosto?

Mora ofrecerá un par de conciertos el 29 y 30 de agosto en el Palacio de los Deportes con este horario:

Apertura de puertas del recinto: 7 de la tarde

Hora de inicio del concierto: 8:00 de la noche

Hora de término del concierto: 10 o 10:30 de la noche

Mora (Mora )

Ocesa exhortó en redes sociales a los fans de Mora para que lleguen con anticipación al Palacio de los Deportes.

Especialmente para este viernes 29 de agosto, ya que habrá concierto en el Estadio GNP Seguros y el Pabellón Oeste.

Por lo que se espera una gran cantidad de público en los recintos.

Así que toma tus precauciones para que llegues con tiempo y sin ningún problema para el concierto de Mora en la CDMX.

Cabe señalar que Gabriel Armando Mora, mejor conocido como Mora, regresa a México para hacer vibrar los escenarios con su música y cantar sus mejores éxitos.

Lo mismo de la otra vez… ¡Mora llega a prender fuego a la tarima del Palacio de los Deportes! 😮‍💨🔥



Debido a que también habrá concierto en el Estadio GNP Seguros y en el Pabellón Oeste, les sugerimos anticipar su llegada y tomar sus precauciones. pic.twitter.com/EP0eb04XUK — Ocesa Total (@ocesa_total) August 29, 2025

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de Mora?

En caso de que visites por primera ocasión el Palacio de los Deportes para el concierto de Mora, te decimos cómo llegar.

Recuerda que la dirección del Palacio de los Deportes es: Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Si vas en vas en transporte público, la estación más cercana es Velódromo, que corresponde a la Línea 9 del Metro CDMX.

En Metrobús, tienes la opción de la estación UPIICSA, aunque debes caminar hacia el recinto.

Considera que si vienes en auto, puedes dejarlo en el estacionamiento del Palacio de los Deportes; su costo es de 100 a 250 pesos aproximadamente.

Solo considera llegar con anticipación para que consigas lugar y puedas acceder sin dificultades al recinto.