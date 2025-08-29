Si acudirás al concierto de Mora hoy en el Palacio de los Deportes, te damos el setlist de canciones, horario y telonero del 29 y 30 de agosto.

El “Lo Mismo de la Otra Vez Tour” del cantante Mora -de 29 años de edad- tendrá dos conciertos en la Ciudad de México.

Setlist de canciones del concierto de Mora en el Palacio de los Deportes, 29 y 30 de agosto

Se espera que para los conciertos del 29 y 30 de agosto en el Palacio de los Deportes, Mora cante este setlist de canciones:

Lo mismo de siempre

Bandida

Aurora

Tema de Jory

Más que algo

Droga

Otra noche sin dormir

Cuando me vaya

Modelito

Domingo de bote

Apa

Como has estau?

Que habilidad

Dónde se aprende a querer?

Reina

Pasajero

Badtrip :(

2010

Playa privada

Escalofríos

La Inocente

Una vez

512

Volando (Remix)

Tuyo

Ia

Memoria

Detrás de tu alma

Mora (Mora )

Horario del concierto de Mora en el Palacio de los Deportes el 29 y 30 de agosto

Ya se confirmaron los horarios para los conciertos de Mora en el Palacio de los Deportes el 29 y 30 de agosto:

Apertura de puertas del recinto: 6:00 de la tarde

Hora de inicio del concierto: 8:00 de la noche

Hora de término del concierto: 10 o 10:30 de la noche

A través de redes sociales, Ocesa exhortó a los fans de Mora a que lleguen con anticipación al Palacio de los Deportes.

En especial para el show del viernes 29 de agosto, ya que habrá conciertos tanto en el Estadio GNP Seguros y el Pabellón Oeste.

Así que te recomendamos seguir las recomendaciones para disfrutar sin contratiempos de los conciertos de Mora.

Lo mismo de la otra vez… ¡Mora llega a prender fuego a la tarima del Palacio de los Deportes! 😮‍💨🔥



Debido a que también habrá concierto en el Estadio GNP Seguros y en el Pabellón Oeste, les sugerimos anticipar su llegada y tomar sus precauciones. pic.twitter.com/EP0eb04XUK — Ocesa Total (@ocesa_total) August 29, 2025

Telonero para el concierto de Mora en el Palacio de los Deportes el 29 y 30 de agosto

El concierto de Mora en el Palacio de los Deportes para el 29 y 30 de agosto, no tiene telonero confirmado.

No obstante, se espera que la presentación del cantante puertorriqueño sea memorable.

Con su estilo que mezcla reggaetón y trap, Mora promete hacer vibrar el Palacio de los Deportes.