Si acudirás al concierto de Mora hoy en el Palacio de los Deportes, te damos el setlist de canciones, horario y telonero del 29 y 30 de agosto.
El “Lo Mismo de la Otra Vez Tour” del cantante Mora -de 29 años de edad- tendrá dos conciertos en la Ciudad de México.
Setlist de canciones del concierto de Mora en el Palacio de los Deportes, 29 y 30 de agosto
Se espera que para los conciertos del 29 y 30 de agosto en el Palacio de los Deportes, Mora cante este setlist de canciones:
- Lo mismo de siempre
- Bandida
- Aurora
- Tema de Jory
- Más que algo
- Droga
- Otra noche sin dormir
- Cuando me vaya
- Modelito
- Domingo de bote
- Apa
- Como has estau?
- Que habilidad
- Dónde se aprende a querer?
- Reina
- Pasajero
- Badtrip :(
- 2010
- Playa privada
- Escalofríos
- La Inocente
- Una vez
- 512
- Volando (Remix)
- Tuyo
- Ia
- Memoria
- Detrás de tu alma
Horario del concierto de Mora en el Palacio de los Deportes el 29 y 30 de agosto
Ya se confirmaron los horarios para los conciertos de Mora en el Palacio de los Deportes el 29 y 30 de agosto:
- Apertura de puertas del recinto: 6:00 de la tarde
- Hora de inicio del concierto: 8:00 de la noche
- Hora de término del concierto: 10 o 10:30 de la noche
A través de redes sociales, Ocesa exhortó a los fans de Mora a que lleguen con anticipación al Palacio de los Deportes.
En especial para el show del viernes 29 de agosto, ya que habrá conciertos tanto en el Estadio GNP Seguros y el Pabellón Oeste.
Así que te recomendamos seguir las recomendaciones para disfrutar sin contratiempos de los conciertos de Mora.
Telonero para el concierto de Mora en el Palacio de los Deportes el 29 y 30 de agosto
El concierto de Mora en el Palacio de los Deportes para el 29 y 30 de agosto, no tiene telonero confirmado.
No obstante, se espera que la presentación del cantante puertorriqueño sea memorable.
Con su estilo que mezcla reggaetón y trap, Mora promete hacer vibrar el Palacio de los Deportes.