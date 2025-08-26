La colombiana Shakira de 48 años de edad, se presenta en el Estadio GNP Seguros este 26, 27, 29 y 30 de agosto en concierto.

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: Se prevé 2:00 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

Recuerda que el Estadio GNP Seguros es el recinto que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar con todo de los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros.