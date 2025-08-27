El dúo musical argentino, Pimpinela está de regreso en México con una única fecha en concierto para verlos en el Auditorio Nacional.

Concierto del cual a los fans les tenemos todos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver a Pimpinela, el dúo formado por los hermanos:

Lucía Galán de 64 años de edad

Joaquín Galán de 72 años de edad

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver a Pimpinela en concierto en el Auditorio Nacional

No te pierdas en concierto a los argentinos de Pimpinela desde el Auditorio Nacional, a continuación el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en vivo:

Fecha: Domingo 19 de octubre Hora: 7:00 de la noche en punto Telonero: Sin artista previo Venta de boletos ya disponible en línea y taquillas del Auditorio Nacional Boletera: Ticketmaster Precio de boletos:

Piso 2 - De los 353.75 pesos a los 488 pesos

Piso 1 - De los 610 pesos a los 732 pesos

Balcón - Mil 98 pesos

Luneta - De los mil 220 pesos a los mil 342 pesos

Preferente - En mil 830 pesos, 2 mil 240 pesos y 3 mil 50 pesos

Este 19 de octubre, revive canciones que se convierten en recuerdos con @PimpinelaNet en el @AuditorioMx 🖤🥰✨⁣

⁣

Compra tus 🎟️🎟️ con nuestro mapa interactivo aquí 👇⁣

⁣https://t.co/HqCBeSYgsa pic.twitter.com/E1MwLDwJ9O — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) August 27, 2025

Pimpinela regresa a México en concierto al Auditorio Nacional

El regreso de los hermanos Pimpinela a nuestro país y en concierto se hace oficial con una sola fecha para el Auditorio Nacional.

Concierto de los argentinos de Pimpinela en el Auditorio Nacional que forma parte de su gira Noticias del Amor 2025.

Para los fans de Pimpinela, la venta de boletos tiene como beneficio la compra a 3 meses sin intereses para tarjetahabiente Banamex y siempre y cuando sean compras mayores a los 3 mil pesos.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que ya tienes todo para adquirí tus boletos para el concierto como se debe de Pimpinela en el Auditorio Nacional.