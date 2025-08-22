kylie Minogue -de 57 años de edad- regresa a CDMX; esta vez, para presentarse en concierto en el Palacio de los Deportes este 22 de agosto.

Por lo que te traemos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de hoy 22 de agosto de Kylie Minogue en el Palacio de los Deportes para que te prepares.

Horario y hora en la que termina el concierto de Kylie Minogue en el Palacio de los Deportes de hoy 22 de agosto

El Palacio de los Deportes recibe hoy 22 de agosto a Kylie Minogue, y para que armes tu llegada y regreso a casa, te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto; éstos son los detalles:

Apertura de puertas 7 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Kylie Minogue (@kylieminogue / Instagram)

Kylie Minogue llega hoy 22 de agosto en concierto al Palacio de los Deportes

Kylie Minogue se presentará nuevamente en el Palacio de los Deportes este 22 de agosto como parte de su Tension Tour.

Este concierto marca su regreso a México después de 14 años; ya que su última actuación en el país fue en 2011 con el Aphrodite: Les Folies Tour, justamente en el mismo recinto.

En aquel concierto del 2011, Kylie Minogue consiguió llenar el recinto, aunque no con un sold out; esta vez en 2025, a sólo un par de lugares, se espera un lleno total por la emoción de su regreso.

Kylie Minogue es conocida por sus conciertos con espectaculares coreografías, vestuarios extravagantes, y efectos visuales que levantan la energía de los asistentes.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús: