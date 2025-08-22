Kylie Minogue -de 57 años de edad- se presentará en concierto el Palacio de los Deportes este 22 de agosto como parte de su Tension Tour.

Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de Kylie Minogue.

Hoy viernes 22 de agosto se presenta en concierto Kylie Minogue en el Palacio de los Deportes, por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:

Apertura de puertas 7 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Posible setlist de canciones para el concierto de Kylie Minogue hoy 22 de agosto en Palacio de los Deportes

Kylie Minogue regresa a CDMX hoy 22 de agosto al Palacio de los Deportes como parte de su Tension Tour.

Kylie Minogue es conocida como un ícono del pop gracias a su éxito Can’t Get You Out of My Head, perfecto para crear un ambiente de nostalgia en el Palacio de los Deportes.

Con ello, se espera que los 22 temas en el setlist de canciones para el concierto de Kylie Minogue en el Palacio de los Deportes de hoy 22 de agosto sean: