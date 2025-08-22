Kylie Minogue -de 57 años de edad- se presentará en concierto el Palacio de los Deportes este 22 de agosto como parte de su Tension Tour.
Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de Kylie Minogue.
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Kylie Minogue en Palacio de los Deportes del 22 de agosto
Hoy viernes 22 de agosto se presenta en concierto Kylie Minogue en el Palacio de los Deportes, por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:
- Apertura de puertas 7 de la noche
- Hora: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
Posible setlist de canciones para el concierto de Kylie Minogue hoy 22 de agosto en Palacio de los Deportes
Kylie Minogue regresa a CDMX hoy 22 de agosto al Palacio de los Deportes como parte de su Tension Tour.
Kylie Minogue es conocida como un ícono del pop gracias a su éxito Can’t Get You Out of My Head, perfecto para crear un ambiente de nostalgia en el Palacio de los Deportes.
Con ello, se espera que los 22 temas en el setlist de canciones para el concierto de Kylie Minogue en el Palacio de los Deportes de hoy 22 de agosto sean:
- Lights Camera Action
- In Your Eyes
- Get Outta My Way
- Good As Gone
- Spinning Around
- On a Night Like This
- Better the Devil You Know
- Shocked
- Dancing
- The Loco-Motion
- Where the Wild Roses Grow
- Say Something
- Supernova / Real Groove / Magic / Where Does the DJ Go?
- Confide in Me
- Slow
- Timebomb
- Edge of Saturday Night
- Tension
- Can’t Get You Out of My Head
- All the Lovers
- Padam Padam
- Love at First Sight