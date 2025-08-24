Hoy 24 de agosto se presenta en concierto la cantante mexicana de 45 años de edad, Elizabeth Nogues mejor conocida como Elis Paprika en el Jardín Juárez.

Así que prepárate para escuchar en vivo a Elis Paprika en concierto desde el Jardín Juárez en CDMX con el horario y la hora en la que termina hoy 24 de agosto.

Horario y hora en la que termina el concierto de Elis Paprika en Jardín Juárez de hoy 24 de agosto

Este domingo 24 de agosto llega la cantante mexicana Elis Paprika para presentarse en vivo al Jardín Juárez, así arma tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto y no pierdas de nada del esperado concierto:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: Se estiman 2:00 horas de música en vivo

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Elis Paprika llega en concierto íntimo al Jardín Juárez hoy 24 de agosto

La gira Vengo del futuro y no hay futuro Tour 2025 de la cantante mexicana Elis Paprika llega en concierto íntimo al Jardín Juárez hoy domingo 24 de agosto.

Concierto de Elis Paprika que promete deleitar a sus fans con lo mejor de su música, siendo todo un viaje por su historia y su nuevo disco.

Recuerda que el Jardín Juárez es el recinto ubicado en Avenida Chapultepec número 61 de la Colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia el Jardín Juárez se encuentra cercano a las estaciones de Balderas e Hidalgo del Metro en la Línea 3.

Así que ya tienen todos los detalles para disfrutar de cómo se debe del concierto de hoy 24 de agosto de Elis Paprika en el Jardín Juárez.