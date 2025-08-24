La cantante mexicana de 45 años de edad, Elizabeth Nogues mejor conocida como Elis Paprika llega este 24 de agosto en concierto al Jardín Juárez.

Concierto en el Jardín Juárez de la CDMX del cual tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de la música de Elis Paprika.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Elis Paprika en Jardín Juárez de hoy 24 de agosto

A continuación te dejamos todo lo que debes saber del concierto de Elis Paprika en Jardín Juárez de hoy 24 de agosto con el setlist de canciones, horario y telonero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Posible setlist de canciones para el concierto de Elis Paprika en Jardín Juárez de hoy 24 de agosto

Elis Paprika se espera presentrando en concierto este domingo 24 de agosto 2025 en el Jardín Juárez.

Concierto de la cantante mexicana Elis Paprika que forma parte de su gira Vengo del futuro y no hay futuro Tour 2025.

Elis Paprika (@elispaprika)

Por lo que el concierto de concierto de Elis Paprika en Jardín Juárez de hoy 24 de agosto que promete ser un viaje por toda su historia y su nuevo disco.

Con ello, se espera que el setlist de canciones para el concierto de Elis Paprika en Jardín Juárez tenga los mejores éxitos de la cantante mexicana y su rock alternativo.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Elis Paprika en Jardín Juárez de hoy 24 de agosto serían: