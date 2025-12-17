Tras sufrir una recaída en su salud, Yolanda Andrade -de 53 años de edad- envía un conmovedor mensaje desde el hospital.

Las alarmas por el estado de salud de Yolanda Andrade se volvieron a encender luego de que se dio a conocer que estaba hospitalizada.

Este fue el mensaje que Yolanda Andrade envió desde el hospital tras su recaída en su salud

El periodista Jorge Carbajal -amigo cercano de Yolanda Andrade- dio a conocer el mensaje que la conductora envió desde el hospital.

Jorge Carbajal confesó que Yolanda Andrade le envió un mensaje para agradecerle al público por todos sus buenos deseos luego de la recaída en su salud.

Yolanda Andrade agradeció a todas las personas pues las muestras de cariño que le habían mandado.

“Nos mandó decir que tuvo la oportunidad de ver el video de ayer y que nos quería agradecer a nosotros y a ustedes, a las hermanas del En Shock, por todas sus oraciones, por todo su apoyo y por todo su cariño, y que Dios las bendiga y que Dios nos bendiga a todos” Jorge Carbajal

Aunque Jorge Carbajal confesó que Yolanda Andrade le mandó el audio para que lo compartiera con sus seguidores, no lo haría debido a una importante razón.

Y es que confesó que Yolanda Andrade se escucha muy cansada y débil, por lo que no quería que el público la oyera de esa manera.

“El día de hoy me mandó un mensaje en el que la pudimos oír muy débil, muy cansada” Jorge Carbajal

Jorge Carbajal destacó que por respeto a la condición actual de Yolanda Andrade no pasaría el audio, pero el confirma que fueron las palabras que le envió.

“No voy a poner el audio porque se escucha de verdad muy, muy débil, pero les puedo garantizar que eso nos manda a decir” Jorge Carbajal

Además le agradeció a Yolanda Andrade por tomarse el tiempo de mandarle un mensaje, pese a las dificultades de salud que actualmente atraviesa.

“A pesar de lo mal que se siente, tuvo el tiempo y las ganas de mandarme ese audio solamente para agradecernos a todos” Jorge Carbajal

Consuelo Duval / Yolanda Andrade (Especial)

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade? Jorge Carbajal revela todos los detalles

Jorge Carbajal reveló que Yolanda Andrade sufrió una fuerte recaída y no tanto por el problema de salud al que enfrenta, sino porque se encuentra muy cansada.

Destacó que Yolanda Andrade se encuentra débil y adolorida, producto del desgaste físico acumulado tras los múltiples tratamientos médicos a los que se ha sometido.

“No les voy a hablar de la parte médica porque no lo sé, pero sí les digo que es una recaída muy fuerte en el aspecto de que está muy cansada, muy débil y muy adolorida” Jorge Carbajal

Jorge Carbajal compartió que Yolanda Andrade se encuentra desesperada y triste por todo lo que está viviendo.

“La noche de anoche fue una noche muy pesada… no puede dormir bien porque le están haciendo cosas, sale un doctor y entra otro, pasan muchas cosas en los hospitales y eso la tiene muy desesperada y muy triste” Jorge Carbajal

En su programa, Jorge Carbajal hizo un llamado para enviar pensamientos positivos, oraciones y buena vibra para la pronta recuperación de Yolanda Andrade.