¿Yolanda Andrade ya salió del hospital tras recaída de salud? Envía mensaje de Navidad y revela que ya se recupera en casa.

Luego de que las alarmas por su estado de salud se encendieron, Yolanda Andrade -de 53 años de edad- confesó que las oraciones que le han dedicado la conmueven.

Yolanda Andrade confirma que se recupera en casa tras recaída de salud

Yolanda Andrade reapareció en sus redes sociales luego de que se dio a conocer que había sido hospitalizada tras una recaída en su estado de salud.

Yolanda Andrade se recupera en casa y envía mensaje de Navidad (@yolandaamor / Instagram )

A través de su cuenta de Instagram, Yolanda Andrade envió un mensaje donde confirmó que ya se recupera en casa.

Luego de todas las especulaciones que han surgido en torno a su salud, Yolanda Andrade aseguró que cualquier noticia sobre su estado se dará a conocer a través de sus redes sociales.

“Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio” Yolanda Andrade

Sin otorgar más detalles sobre su estado de salud, Yolanda Andrade compartió su publicación con una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Cabe recordar que en 2023, Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral que marcó el inicio de una serie de altibajos en su salud.

Tras una serie de problemas de salud, Yolanda Andrade reveló en este año que padece dos enfermedades diagnosticadas como incurables, una de ellas de tipo degenerativo.

En octubre del 2025 Yolanda Andrade regresó a su programa Montse & Joe y agradeció el apoyo de amigos y personas cercanas que la acompañaron en ese proceso.

Yolanda Andrade agradecida con las personas por sus oraciones y buenos deseos

Yolanda Andrade aprovechó su publicación para agradecerle a todos sus seguidores por mantenerse al pendiente de su estado de salud.

Además, Yolanda Andrade confesó que todas las oraciones por su estado de salud la conmueven, pues sabe que son muy importantes en este proceso.

“Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade aprovechó su mensaje para desear a todas las personas una Feliz Navidad y próspero año nuevo.

“Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026” Yolanda Andrade

El mensaje de Yolanda Andrade de inmediato se viralizó en las redes sociales, donde usuarios aprovecharon para mandarle buenos deseos y desearle su pronta recuperación.