Yolanda Andrade fue hospitalizada el pasado 12 de diciembre, pero rumores aseguran que está encerrada contra su voluntad.

Según la revista TVNotas, un amigo cercano de Yolanda Andrade asegura que la conductora fue “encerrada” por su hermana Marilé Andrade y su novio.

Aseguran que Yolanda Andrade está encerrada contra su voluntad

Supuestamente, Yolanda Andrade -de 53 años de edad- sí acudió al hospital por una revisión médica, pero no fue internada y después habría sido encerrada por su hermana Marilé Andrade.

Aparentemente, Marilé Andrade inició una nueva relación y aparentemente llevó a este hombre a vivir a la casa de Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade (Instagram/@yolandaamor)

Amigos de Yolanda Andrade han manifestado su preocupación, pues el novio de Marilé Andrade habría pedido a la conductora que pusiera su casa a nombre de su hermana .

TVNotas asegura que Montserrat Oliver -de 59 años de edad- está enterada de esta situación, pero no se quiere meter en la situación por el cariño que le tiene a Marilé Andrade.

Hasta el momento, no hay pruebas de que Yolanda Andrade esté encerrada como asegura la publicación de TVNotas.

Yolanda Andrade y su hermana, Marilé Andrade (Instagram/marilemx)

Yolanda Andrade comparte video para desmentir rumores sobre estar “encerrada”

El jueves 18 de diciembre, Yolanda Andrade compartió dos historias en Instagram para terminar con los rumores sobre un supuesto encierro.

Yolanda Andrade compartió un video donde se ve su mano con el brazalete del hospital que mostraba su nombre, así como su hora de ingreso y fecha.

Con lo que confirma que estuvo hospitalizada tras sufrir una recaída y desmiente que esté encerrada.

Además, Yolanda Andrade compartió un video para felicitar a su hermana Marilé Andrade por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños mi amor. Gracias por ser la mejor enfermera. Sigue siempre disfrutando la vida”, se elle en la publicación de Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade no se ha manifestado directamente por el rumor de que está encerrada, pero agradeció a sus seguidores por enviarle mensajes de aliento durante su convalecencia.