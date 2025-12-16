Yolanda Andrade -de 53 años de edad- habría sido hospitalizada tras sufrir una recaída de salud.

El lunes 15 de diciembre trascendió que Yolanda Andrade estaba en el hospital tras complicaciones de salud, pues la conductora padece una enfermedad degenerativa.

El programa De Primera Mano reveló que Yolanda Andrade estaba en el hospital desde hace dos días por una recaída de su enfermedad.

Hasta el momento, no hay detalles sobre la salud de Yolanda Andrade y ella tampoco ha desmentido que esté en el hospital.

Yolanda Andrade ha tenido problemas de salud desde 2023, cuando fue internada en el hospital por un aneurisma cerebral.

La conductora ha enfrentado complicaciones de salud que la llevaron a tener problemas de lenguaje y fotosensibilidad.

Aunque Yolanda Andrade no ha especificado la enfermedad que tiene, se sabe que es degenerativa y podría tratarse de esclerosis.

En semanas recientes, la conductora había mostrado mejoría en su lenguaje e incluso regresó al programa Montse & Joe.

Yolanda Andrade confesó que su enfermedad era impredecible

Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- mencionó que había tratado sin éxito de comunicarse con Mariel Andrade, hermana de Yolanda Andrade, con la intención de saber el estado de salud de la conductora.

Yolanda Andrade ha sido abierta sobre su enfermedad y reveló que había días donde se sentía muy bien, mientras que en otros no podía ni caminar.

En otra ocasión, Yolanda Andrade reveló que “poco a poco” perdería la movilidad, el habla y los médicos le habían mencionado que viviría 5 años más.

La conductora estuvo apartada de los medios por varios meses y solía compartir avances de su enfermedad en Instagram.