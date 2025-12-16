Yolanda Andrade -de 57 años de edad- está hospitalizada y no se ha revelado su diagnóstico; esto se sabe del estado de salud de la conductora.

El lunes 15 de diciembre de 2025 se confirmó que Yolanda Andrade estaba hospitalizada como consecuencia de la enfermedad neurológica que padece.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Esto se sabe de su estado de salud

Yolanda Andrade lleva varios días hospitalizada, derivado de la enfermedad que la aqueja desde hace varios años.

Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- reveló que tuvo contacto con Marile Andrade, hermana de Yolanda Andrade, y confirmó que está estable.

“Hablé con Marile en la mañana, está hospitalizada, pero dice que se está recuperando bien. No está en terapia intensiva” Gustavo Adolfo Infante

De acuerdo con su hermana, Yolanda Andrade se está recuperando de una recaída de salud y por el momento sigue hospitalizada. Marile Andrade expresó que no daría más detalles de la enfermedad de Yolanda Andrade, si ella no lo autorizaba.

Yolanda Andrade padece una enfermedad degenerativa y se especula que es esclerosis.

Yolanda Andrade (De Primera Mano / YouTube)

Yolanda Andrade está agotada por su enfermedad

Jorge Carbajal fue el primero en revelar que Yolanda Andrade estaba hospitalizada, ya que ella fue quien se lo informó.

Yolanda Andrade es cercana a los conductores del programa En Shock, por lo que les confió detalles de su hospitalización.

Según información de En Shock, Yolanda Andrade estaba agotada, pues se ha sometido a diversos tratamientos.

“El problema me dice Yolanda es que tiene muy maltratado su cuerpo, en el aspecto que le han puesto muchos sueros, muchas inyecciones, muchas cosas en las manos” Jorge Carbajal

En Shock compartió un video del ingreso de Yolanda Andrade al hospital, donde se le ve en camilla y con suero.

Yolanda Andrade ha presentado problemas de salud de 2023, cuando fue hospitalizada por un aneurisma cerebral.

Posteriormente, la conductora presentó fotosensibilidad y problemas de habla, por lo que ha buscado tratamientos médicos.

Recientemente, Yolanda Andrade había mostrado mejoría y había regresado al programa Montse & Joe, emitido por Unicable.