Paola Dalay revela que deseaba casarse con José Eduardo Derbez, pero no compartían el mismo deseo: “Yo siempre me quise casar”.

En entrevista con Ventaneando, Paola Dalay reveló que deseaba formalizar su relación con José Eduardo Derbez tras 7 años de noviazgo, pero nunca lograron concretarlo.

José Eduardo Derbez revela que siempre fue claro con Paola Dalay y acordaron que no se iban a casar.

Paola Dalay revela que deseaba casarse con José Eduardo Derbez

La modelo reveló que aunque no era una de prioridades, siempre deseó casarse con José Eduardo Derbez.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez habrían hablado del tema, pero al final decidieron que no se casarían.

Pues mira, te lo voy a confesar, yo siempre me quise casar, nada más que José Eduardo era el que tenía como un poquito más de tema con eso, después de tanto platicar Paola Dalay

José Eduardo Derbez defiende a Paola Dalay (Agencia México)

La expareja de José Eduardo Derbez fue cuestionada sobre los motivo que llevaron al actor a no querer llegar al altar, a lo que Paola Dalay contestó que eso solo sabía él.

Paola Dalay trató de hablar del tema en varias ocasiones, peor hubo un momento donde decidió dejar de lado la petición de casarse.

No sé, eso sí no sé, tendrán que preguntárselo a él, pero después de tanto platicarlo, llegó un momento en el que también dije: ‘Ya, o sea, por algo no se dan las cosas’, yo estaba muy bien así ya, al último, pero bueno, sí, sí, sí me gustaría casarme en algún momento, si se da Paola Dalay

Por otro lado, Paola Dalay expresó que sí debería casarse algún día.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay estuvieron juntos por 7 años y tienen una hija de dos años.

A pesar del avance en su relación, la pareja dejó claro que no se casarían.

José Eduardo Derbez asegura que siempre fue sincero con Paola Dalay sobre el matrimonio

Tras las declaraciones de Paola Dalay, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre si algún día pensó en pedirle matrimonio a su exnovia y la respuesta fue contudente

Lo del altar, eso estaba hablado con ella desde un principio, yo hablé con ella que no iba por ahí y se aceptó. No creo que vaya por ahí José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez aclara que siempre fue sincero con Paola Dalay y ya había acordado que no se casaría.

El actor fue cuestionado sobre si esto influyó en su separación y expresó que no, ya que era un tema que estaba hablado.

En julio de 2026, José Eduardo Derbez reveló en el podcast de Mario Bezares, que ya consideraba que tenía un compromiso con Paola Dalay, por lo que no era necesario casarse ya que eso podría arruinar su relación.