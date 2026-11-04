José Eduardo Derbez reconoce que las polémicas de su familia también lo afectan: “Me causan mucho estrés, pero parece que no y siempre finjo que no”.

El actor acudió al podcast ‘Diablitohigh’ y reveló detalles de su separación, así de cómo vive las polémicas que rodean a su familia.

El hijo de Eugenio Derbez reconoce que su familia suele estar envuelta en polémicas y estas situaciones sí le llegan afectar, pero suele aparentar que no.

José Eduardo Derbez reconoce que las polémicas de su familia lo afectan

Al pertenecer a una familia famosa, José Eduardo Derbez suele ser cuestionado por la prensa por las polémicas que persiguen a su familia y ya está acostumbrado a los escándalos.

Ves que la familia Derbez siempre estamos como en escandalitos. Siempre me duermo y digo, qué putazo vendrá mañana de parte de dónde, de quién José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez menciona que hay veces que se pregunta en qué polémica se involucra su familia y suele estresarse.

Sí me causa mucho estrés, pero parece que no y siempre finjo que no, porque aparte yo mi estrés o dolores lo manejo con comedia o humor negro, es una forma de protegerme José Eduardo Derbez

El actor admite que es aprensivo y los escándalos le afectan, pero suele hablar de ellos con humor negro para sobrellevar la situación.

José Eduardo Derbez menciona que debido a la forma en la que canaliza los problemas con humor, las personas suelen pensar que no le importa, pero en realidad suele afectarle bastante.

Soy muy aprehensivo y cualquier cosa me preocupa, entonces sí sufro mucho de estar preocupado, pero le finjo José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez está acostumbrado a los escándalos

Tras sus separación, José Eduardo Derbez ha sido cuestionado sobre los motivos y una supuesta infidelidad, luego de que Paola Dalay confirmara que estaba saliendo con alguien.

José Eduardo Derbez expresó que ya estaba acostumbrado a las preguntas incómodas, ya que la prensa suele arribarlo para preguntarle de temas de su familia.

“La gente sataniza mucho las cosas. Todos nos hemos separado”, expresó José Eduardo Derbez tras anunciar su separación.

Incluso, el actor criticó que la prensa suele preguntarle hasta tres días seguidos del mismo tema: “Dense un tiempecito para que salga algo”.

José Eduardo Derbez asegura que se ha tomado con calma la separación y que su relación finalizó de forma tranquila y amigable, por lo que seguirá conviviendo con Paola Dalay.