La vida personal de Peter Safran tomó relevancia a poco de que dejara la dirección ejecutiva de DC Studios, debido a una reestructuración corporativa tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance.
Te compartimos algunos datos sobre el productor y exdirector del estudio de producción estadounidense de cine y televisión.
¿Quién es Peter Safran? Productor y exdirectivo de DC Studios
Peter Safran es un productor de cine y televisión británico-estadounidense reconocido por exitosas películas como:
- The Conjuring
- Aquaman
- Shazam!
- The Suicide Squad
- Peacemaker
En octubre de 2022, junto a James Gunn, fue nombrado copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios.
Ambos dejaron las presidencia del estudio, su decisión se hará efectiva el 1 de diciembre de 2026. Jeremy Latcham toma el mando creativo.
Peter Safran mantendrá un rol de producción creativa en proyectos futuros de la franquicia.
¿Qué edad tiene Peter Safran?
Peter Safran nació en Londres, Reino Unido, el 22 de noviembre de 1965, por lo que tiene 60 años.
¿Quién es la esposa de Peter Safran?
Peter Safran está casado con la modelo y cantante de origen polaco, Natalia Safran, de 56 años.
¿Qué signo zodiacal es Peter Safran?
A Peter Safran lo rige el signo zodiacal de Sagitario.
¿Cuántos hijos tiene Peter Safran?
Peter Safran es padre de la actriz y cantante Lou Lou Safran, fruto de su relación con Natalia Safran.
¿Qué estudió Peter Safran?
Peter Safran se tituló en Derecho por la Universidad de Nueva York.
¿En qué ha trabajado Peter Safran? Productor y exdirectivo de DC Studios
Peter Safran trabajó como abogado tras graduarse. Se desempeñó como asistente de United Talent Agency (UTA), agencia que representa a artistas.
Fue gerente de Gold-Miller Co hasta 1998.
Durante cinco años se desempeñó como gerente en Brillstein-Grey, en 2003 fue nombrado presidente de la compañía.
Como mánager representó a grandes talentos como:
- Jennifer Lopez
- Sean Combs
- David Hyde Pierce
Para Warner Bros. desarrolló exitosas películas como:
- Aquaman
- Shazam!
- The Suicide Squad
- Annabelle
- The Nun
- Supergirl
- Man of Tomorrow
Como productor ejecutivo destaca el desarrollo de películas como:
- Scary Movie
- The Specials
- My Life in Ruins
- Dark Places
- The Monkey
En televisión sobresale por series como:
- Heist
- Peacemaker
- Beast Boy: Lone Wof
- Creature Commandos
En octubre de 2022 y durante 4 años fue codirector ejecutivo de DC Studios