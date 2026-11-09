La vida personal de Peter Safran tomó relevancia a poco de que dejara la dirección ejecutiva de DC Studios, debido a una reestructuración corporativa tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance.

Te compartimos algunos datos sobre el productor y exdirector del estudio de producción estadounidense de cine y televisión.

¿Quién es Peter Safran? Productor y exdirectivo de DC Studios

Peter Safran es un productor de cine y televisión británico-estadounidense reconocido por exitosas películas como:

The Conjuring

Aquaman

Shazam!

The Suicide Squad

Peacemaker

En octubre de 2022, junto a James Gunn, fue nombrado copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios.

Peter Safran y James Gunn (Internet)

Ambos dejaron las presidencia del estudio, su decisión se hará efectiva el 1 de diciembre de 2026. Jeremy Latcham toma el mando creativo.

Peter Safran mantendrá un rol de producción creativa en proyectos futuros de la franquicia.

¿Qué edad tiene Peter Safran?

Peter Safran nació en Londres, Reino Unido, el 22 de noviembre de 1965, por lo que tiene 60 años.

¿Quién es la esposa de Peter Safran?

Peter Safran está casado con la modelo y cantante de origen polaco, Natalia Safran, de 56 años.

¿Qué signo zodiacal es Peter Safran?

A Peter Safran lo rige el signo zodiacal de Sagitario.

Peter Safran (Internet)

¿Cuántos hijos tiene Peter Safran?

Peter Safran es padre de la actriz y cantante Lou Lou Safran, fruto de su relación con Natalia Safran.

¿Qué estudió Peter Safran?

Peter Safran se tituló en Derecho por la Universidad de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Peter Safran? Productor y exdirectivo de DC Studios

Peter Safran trabajó como abogado tras graduarse. Se desempeñó como asistente de United Talent Agency (UTA), agencia que representa a artistas.

Fue gerente de Gold-Miller Co hasta 1998.

Durante cinco años se desempeñó como gerente en Brillstein-Grey, en 2003 fue nombrado presidente de la compañía.

Peter Safran (Internet)

Como mánager representó a grandes talentos como:

Jennifer Lopez

Sean Combs

David Hyde Pierce

Para Warner Bros. desarrolló exitosas películas como:

Aquaman

Shazam!

The Suicide Squad

Annabelle

The Nun

Supergirl

Man of Tomorrow

Como productor ejecutivo destaca el desarrollo de películas como:

Scary Movie

The Specials

My Life in Ruins

Dark Places

The Monkey

En televisión sobresale por series como:

Heist

Peacemaker

Beast Boy: Lone Wof

Creature Commandos

En octubre de 2022 y durante 4 años fue codirector ejecutivo de DC Studios