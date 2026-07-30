Paola Dalay es una influencer y pareja de José Eduardo Derbez desde hace 6 años; a continuación te mostramos algunos detalles de su carrera y vida personal.

La influencer Chamonic difundió el rumor de que Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron, lo cual desató una ola de especulaciones sobre la pareja.

La carrera de Paola Dalay se ha enfocado en el diseño de image, modelaje y estilo de vida; suele hacer apariciones esporádicas en proyectos de José Eduardo Derbez.

¿Quién es Paola Dalay? La influencer y pareja de José Eduardo Derbez

Paola Dalay González Hernández es una modelo e influencer, conocida por ser pareja de José Eduardo Derbez y hacer apariciones en los programas del actor.

La joven modelo suele compartir videos sobre su estilo de vida, viajes y moda en redes sociales, así como algunos aspectos de su maternidad.

Paola Dalay (Instagram/@paodalay_2203)

¿Qué edad tiene Paola Dalay?

Paola Dalay nació el 22 de marzo de 2002; actualmente tiene 24 años de edad.

¿Quién es el esposo de Paola Dalay?

Paola Dalay no está casada, pero ha sido pareja de José Eduardo Derbez desde hace 6 años.

Eugenio Derbez y Paola Dalay (@paodalay_2203 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Paola Dalay?

Paola Dalay es Aries.

¿Cuántos hijos tiene Paola Dalay?

Paola Dalay tiene una hija con José Eduardo Derbez, la cual nació el 30 de junio de 2024 y se llama Tessa González.

¿Qué estudió Paola Dalay?

Se desconoce el nivel académico de Paola Dalay.

¿En qué ha trabajado Paola Dalay?

Paola Dalay es influencer, realiza campañas publicitarias y colaboraciones con marcas.

También es modelo y suele compartir videos de su vida cotidiana, así como de sus viajes y lugares que