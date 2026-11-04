Paola Dalay está siendo atacada por su relación con César Romo, la cual se hizo pública a poco de anunciar su separación de José Eduardo Derbez.

En respuesta a críticas y suposiciones, Paola Dalay -de 24 años- publicó en su cuenta de Instagram, una infografía con la cuestiona el doble estándar en la crianza de hijos tras una ruptura.

En la reflexión compartida en la cuenta Sobreviviendo al Caos, se critica que a los padres se les aplauda por estar presentes, mientras que a las madres se les juzgue por tener vida propia.

“Un padre presente no es un héroe. Una madre con vida propia no es una villana. La crianza es responsabilidad de ambos. La maternidad no debería exigir renunciar a la identidad, al amor ni a los proyectos personales. Y la paternidad no debería recibir aplausos extraordinarios por cumplir con responsabilidades que también le corresponden”, señala. Sobreviviendo al Caos

Pero además condena que las personas elogien a José Eduardo -de 34 años-por cuidar a su hija y señalen a su expareja por iniciar una nueva relación romántica.

“@jose_eduardo92 recibe elogios por cuidar a su hija. Lo llaman admirable, increíble y hasta aseguran que la niña está mejor con él, pero ¿desde cuándo ejercer la paternidad se convirtió en un acto heroico @paodalay_2203 recibe críticas por su nueva relación sentimental y por estar acondicionando su departamento mientras su hija permanece al cuidado de su padre ¿Tener una nueva pareja la convierte automáticamente en una mala madre?” Sobreviviendo al Caos

Palabras que Paola Dalay apoya.

Paola Dalay comparte reflexión sobre la crianza de los hijos (@paodalay_2203/Instagram)

José Eduardo Derbez defiende a Paola Dalay

En un reciente encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez evitó entrar en polémica al ser cuestionado sobre la reflexión que reposteó Paola Dalay.

El actor consideró injustos los ataques y aseguró que ambos comparten responsabilidades como padres, así como reconoció que su expareja es una excelente madre.

“Mira, es nuestra hija, los dos tenemos las mismas responsabilidades y creo que no se trata de quién felicita a quién. Yo creo que es una excelente madre y ya”, concluyó. José Eduardo Derbez

Finalmente, una vez más, deja claro que no hablará mal de la mamá ya que desea que Tessa crezca en un ambiente sano.