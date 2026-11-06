Tras la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, han resurgido videos de la influencer relatando anécdotas con su exsuegra, Victoria Ruffo.

En su momento, Palao Dalay dejó entrever que su relación con Victoria Ruffo era peculiar, ya que, aunque se basa en el respeto, la actriz le hacía comentarios inesperados.

“Sí es mamá celosa”: José Eduardo Derbez recuerda anécdotas de Paola Dalay y Victoria Ruffo

En el podcast Mixologando, de José Eduardo Derbez, Paola Dalay contó que durante una reunión, Victoria Ruffo la incomodó al hacerle un comentario sobre su vestimenta.

Su mamá muy linda, muy amable, en cuanto me siento en la mesa me dice: ‘¿no había más tela para la camisa?’. Y yo: ‘wow’. Paola Dalay

La actriz no fue la única; Georgina, la amiga de la actriz, le pidió a la influencer abrocharse un botón.

Otro momento incómodo tuvo lugar cuando Victoria Ruffo le preguntó a Paola Dalay si se encontraba enferma, ya que ”la veía muy pálida” y le aconsejó pintarse los labios para tener un poco de color.

Cuando la expareja de José Eduardo se maquilló, la actriz le preguntó por qué se pintaba tanto, comentario que terminó por confundirla.

Al respecto, José Eduardo argumento que su mamá es celosa y todo un personaje; sin embargo, su humor negro quedó aún lado cuando se enteró del embarazo de la influencer.

Mi mamá sí es un personaje, está muy cagada, sí es mamá celosa, pero el día que supo que acá estuvo embrazada, le tiraba una flores. José Eduardo

Inevitablemente, la declaración del hijo de Eugenio Derbez ventiló que la relación entre Victoria y Paola Dalay no era del todo buena, puesto que la joven no tardó en asegurar que esperaba recibir una cachetada de la actriz “por amarrar a su hijo” .

Palabras que coinciden con lo dicho por la propia Victoria Ruffo, quien en diversas ocasiones ha asegurado no tener buena relación con sus nueras.