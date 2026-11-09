Las declaraciones del padre de Russell Brand generaron una fuerte polémica luego de la sentencia dictada contra el comediante británico por delitos sexuales.

A las afueras del tribunal, Ron Brand cuestionó a las mujeres que denunciaron a su hijo y puso en duda el veredicto emitido por la justicia británica.

Sus comentarios provocaron críticas por considerar que revictimizan a las denunciantes, mientras el caso continúa acaparando atención internacional tras la condena de más de diez años de prisión impuesta al actor y presentador.

¿Qué dijo Ron Brand sobre las mujeres que denunciaron a Russell Brand?

Cuando los reporteros le pidieron un mensaje para las víctimas, respondió: “¿Las chicas que lo perseguían y lo acosaban, es eso lo que quieres decir?“.

Después de que le recordaran que un jurado declaró culpable a su hijo, afirmó que no creía en el sistema de justicia por lo ocurrido.

Al ser cuestionado sobre una posible manipulación del jurado, Ron Brand sostuvo que esa posibilidad existía y preguntó a los periodistas si podían descartarla.

Russell Brand (Instagram/@russellbrand)

El padre también aseguró que Russell Brand era fuerte y describió de la misma manera a su nuera, Laura Gallacher, quien asistió a la audiencia.

El juez Bennathan calificó al comediante como un “depredador sexual” y le impuso penas por una violación y 3 agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009.

La condena suma 10 años y 6 meses: 9 años por violar a una joven de 21 años en 2009 y penas adicionales por las agresiones.

Brand deberá cumplir dos tercios de la sentencia antes de poder solicitar libertad condicional; fue trasladado a la prisión HMP Wandsworth tras la audiencia.