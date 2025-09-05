Se arruinó la sorpresa, Yetus Prime -de 27 años de edad- no estará en Congelados de La Casa de los Famosos México 2025.

Los fans de Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- esperaban que Yetus Prime entrara a La Casa de los Famosos México 2025 para sorprenderlo, pero no será así.

Yetus Prime no se reencontrará con Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Los fans de Aldo Tamez de Nigris esperaban que Yetus Prime participara en Congelados de La Casa de los Famosos México 2025.

Todo comenzó cuando Yetus Prime compartió una historia en Instagram, donde reveló que estaba viajando a la CDMX.

Los fans de Aldo Tamez de Nigris especularon que estaba de vista en la CDMX para entrar a La Casa de los Famosos México 2025 en la dinámica de Congelados.

Pero, horas después, Yetus Prime compartió una historia donde revelaba que estaba en Philadelphia, Estados Unidos.

Por lo que Yetus Prime no se va reencontrar con su amigo y posiblemente no participe en ninguna dinámica del programa.

Yetus Prime prometió una sorpresa a sus seguidores y se decepcionaron

El miércoles 3 de septiembre, Yetus Prime prometió una sorpresa a sus seguidores, quienes pensaron que asistiría a La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, la sorpresa fue que Yetus Prime participó en el programa de Poncho de Nigris -de 49 años de edad- Jalando Fierro.

Yetus Prime compartió una publicación donde invitaba a sus seguidores a ver el video de Jalando Fierro, disponible en YouTube.

“No te puedes perder Jalando Fierro y soltando verdades. Fuertes declaraciones de brutalidad”, decía en la descripción de la publicación.

En este video, Poncho de Nigris negó ser quien separó a Aldo Tamez de Nigris y Yetus Prime .

Mientras que Yetus Prime aceptó que el nombre Jalando Fierro sí le molestó, pues antes tenia un podcats con Aldo Tamez de Nigris llamado Más allá del Fierro.