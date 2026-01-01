El comediante Xuxo Dom de 62 años de edad, estalló contra La Cotorrisa por los ataques en redes sociales que sigue recibiendo su familia por el caso de Jesica Bustos.

Xuxo Dom dejó claro que tras el episodio de La Cotorrisa buscó a Slobotzky de 36 años de edad, y este prefirió bloquearlo antes que hacer algo para que el hate se detuviera.

Fans de La Cotorrisa siguen atacando a Jesica Bustos y su familia, acusa Xuxo Dom

Slobotzky habría ventilado que La Cotorrisa ganó la pelea legal que puso Jesica Bustos, lo que llevó a Xuxo Dom a estallar contra los comediantes que siguen fomentando el bullying cibernético contra su esposa.

A horas de que iniciara el Año Nuevo, Xuxo Dom tomó sus redes sociales para hablar a la cámara sobre la crisis que su familia está viviendo por La Cotorrisa.

En un contexto en que los comediantes habrían ganado la denuncia impuesta por Jesica Bustos, el esposo de la víctima señaló que desde el episodio de La Cotorrisa donde hubo acoso sexual contra ella, el ataque en redes sociales no se ha detenido.

“Se viene una ola de hate, un bullycibernético horrible, no solo contra tu esposa, sino contra tu hija y tu familia”. Xuxo Dom, comediante.

Xuxo Dom estalla contra La Cotorrisa por ataques en redes por caso Jesica Bustos. (@xuxo_dom)

El comediante aseguró que habló con Slobotzky para que detuviera el ataque de sus fans, pero que incluso este lo bloqueó, “sexualizaron a mi hija [los fans]”.

Por otra parte, aseguró que el acoso en redes sociales ha llegado al nivel que le hablaron para decir “que iban a levantar a mi familia”.

“Mi hija vio un mensaje donde le deseaban la muerte”. Xuxo Dom, comediante.

Xuxo Dom acusa que La Cotorrisa sobornó ante la denuncia de Jesica Bustos

Xuxo Dom aseguró que fans de La Cotorrisa siguen atacándolos en redes sociales y estos no han hecho nada para detenerlos, además de que acusa sobornos.

Sin mostrar evidencias, pero con firmes acusaciones, Xuxo Dom aseguró que La Cotorrisa sobornó al MP y otras autoridades inmiscuidas en el juicio de Jesica Bustos.

Asimismo, el esposo de Jesica Bustos descartó que esta tenga interés por el dinero de La Cotorrisa argumentando que la denuncia fue porque el acoso en redes no paraba tras el video donde la acosaron sexualmente.