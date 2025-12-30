Un integrante de La Cotorrisa ventiló la victoria que tendrían sobre la denuncia de Jesica Bustos por acoso sexual en la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX).

Por medio de un tweet fue que Slobotzky de 36 años de edad, compartió la “gran noticia” que recibió el 30 de diciembre sobre una batalla que tienen en La Cotorrisa como “proyecto”.

Slobotzky ventila que La Cotorrisa habría ganado juicio de Jesica Bustos

El co-conductor de La Cotorrisa, Slobotzky, compartió su emoción por la noticia que recibió ante lo que sería el juicio por la denuncia de Jesica Bustos.

Aunque el comediante no pronunció directamente el nombre de su supuesta víctima, así como tampoco explícitamente la batalla legal que lleva en conjunto con Ricardo Pérez de 31 años de edad, su mensaje entre líneas lo diría todo.

Incluso, el propio Slobotzky aseguró haber tenido que poner su tweet de esa forma “por si las moscas”.

Slobotzky compartió que la noticia de la supuesta victoria en la denuncia de Jesica Bustos la recibió hoy 30 de diciembre.

“Buenos días México, pues nada hoy nos dieron una GRAN noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando como proyecto. (Tuve que ponerlo así por si las moscas) Los Tqm (Sic)”. Slobotzky, comediante.

Slobotzky deja ver que La Cotorrisa pudo haber ganado juicio a Jesica Bustos. (@Slobaby_)

El mensaje erróneo de Slobotzky donde confirmó que La Cotorrisa ganó juicio de Jesica Bustos

Aunque Slobotzky no quiso hablar explícitamente de haber ganado el juicio por la denuncia que Jesica Bustos puso a La Cotorrisa, segundos antes lo mencionó e internet lo recordó.

Antes de que el comediante compartiera el tweet, habría compartido un mensaje explícito sobre la denuncia de Jesica Bustos y sus propios fans sacaron captura de pantalla.

Su mensaje anterior citaba:

“Ya sé que es muy temprano pero, quería compartirles que nos dieron una gran noticia hoy como proyecto, después de meses de estar “batallando” legalmente con un tema, por fin podemos anunciar que se ganó. Y nada los tqm”. Slobotzky, comediante.

Exhiben el tweet donde Slobotzky confirmó victoria de La Cotorrisa sobre Jesica Bustos. (@Slobaby_)

Aunque Slobotzky respondió con un “esas son calumnias” ante el mensaje que previamente habría publicado, después comentó un GIF de Homero Simpson ante el señalamiento de “Muy tarde Slobo, ya le tomé foto al otro”, lo que confirmaría directamente el juicio ganado a Jesica Bustos.