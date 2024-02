Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, es el nuevo enemigo de Ventaneando por empujar a los reporteros.

Ventaneando tiene a sus favoritos y también a sus “enemigos”, por lo que Xavier López Miranda se acaba de unir a lista de “indeseables” en el programa.

Todo comenzó con la obra de teatro “La Clase”, la cual produce Xavier López Miranda y mostró gran desdén a los medios.

Xavier Lópex Chabelo hizo enojar a los conductores de Ventaneando

La obra “La Clase” se presenta en el Centro Teatral Manolo Fábregas y José Eduardo Derbez forma parte del elenco.

Reporteros buscaban las primeras declaraciones de José Eduardo Derbez -de 31 años de edad- tras revelar que será padre.

Es por eso que estaban a la salida del teatro para entrevistarlo y Xavier López Miranda los empujó, evitando que hablaran con Jose Eduardo Derbez.

Esta situación molestó a los conductores de Ventaneando y las criticas fueron encabezadas por Pati Chapoy, de 74 años de edad.

Xavier López Miranda (Mario Jasso)

“Pues que mal encarado y que grosero Xavier López” dijo Pati Chapoy y Ricardo Manjarrez reveló que el productor suele ser descortés con la prensa.

“El productor de la obra (La Clase) Xavier López Miranda, hijo de Xavier López Chavelo, la verdad que siempre es muy grosero con la prensa” Ricardo Manjarrez

Ricardo Manjarrez -de 39 años de edad- explicó que en dos ocasiones le ha tocado cubrir la obra de Xavier López Miranda y suelen ponerle trabas a la prensa.

En una ocasión, Xavier López Miranda no dejó que Ricardo Manjarrez grabara fragmentos de la obra, porque no quería que se viera que no había público.

Y en la segunda ocasión, Xavier López Miranda se negó a dar entrevistas, a pesar de que él los había convocado.

Ventaneando (@VentaneandoUno / Twitter )

Pedro Sola le envía un contundente mensaje a Xavier López Miranda

Ventaneando siguió manifestando su molestia por la forma de actuar de Xavier López Miranda y Pedro Sola -de 77 años de edad- no se quedó atrás.

Pedro Sola mostró una cara de desagrado ante la actitud de Xavier López Miranda: ¿Pues para qué invitan?

Rosario Murrieta -de 55 años de edad- no habló del productor, pero expresó que no entendía la actitud de José Eduardo Derbez de no hablar con la prensa.

La jefa de información de Ventaneando -Rosario Murrieta- dijo que el tema de la paternidad de José Eduardo Derbez era muy lindo y la prensa no merecía un trato como el de Xavier López Miranda.